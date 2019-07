Neuer Rekord : „Game of Thrones“ geht mit 32 Nominierungen ins Emmy-Rennen

Los Angeles Die letzte Staffel von „Game of Thrones“ bricht den bestehenden Rekord an Emmy-Nominierungen. Mit welchen anderen Produktionen sich die Fantasy-Serie messen muss.

Die Abschlussstaffel von „Game of Thrones“ ist mit 32 Nominierungen der große Favorit bei der diesjährigen Emmy-Verleihung. Beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt setzte die Fantasyserie damit am Dienstag in Los Angeles einen Rekord für die Zahl der Nominierungen in den Dramakategorien in einem Jahr. Schon jetzt ist die in Deutschland bei „Sky Atlantic HD“ laufende Reihe mit 47 Auszeichnungen die meistprämierte Serie der US-Fernsehgeschichte. In der Hauptkategorie „Beste Dramaserie“ können außerdem unter anderem „Bodyguard“, „Pose“ und „This is Us“ gewinnen.