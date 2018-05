Game of Thrones: Wer wird in Staffel 8 sterben?

Game of Thrones : Wer wird in der achten Staffel sterben?

Düsseldorf Noch gibt es kein Sendedatum für die 8. Staffel von Game of Thrones. Wir wissen nur, dass es 2019 so weit sein wird. Bis dahin können wir spekulieren, wer das Spiel am Ende überleben wird.

Von Ludwig Jovanovic

Der Winter naht nicht mehr. Er ist da. Und mit ihm ziehen die Weißen Wanderer nach Süden und hinterlassen auf ihrem Weg Tod und Zerstörung. Das wissen wir. Alles andere aber versteckt sich in der Dunkelheit, die voller Schrecken ist. Nach den Ereignissen in Staffel 7. Ein paar Set-Fotos von der 8. Staffel sind indes geleakt: Königsmund bereitet sich auf eine Belagerung vor. Die „Unbefleckten“ und Dothraki greifen offenbar an.

Ein anderes Foto zeigt zudem Jon Snow mit Cersei Lannister. Doch bei solchen Bildern ist immer Vorsicht geboten. Sie können Crew-Besprechungen sein, oder aber sie wurden vom Sender HBO mit Absicht geleakt – um auf eine falsche Spur zu führen. An dem Foto aber, auf dem Rauch aus Winterfell steigt, zweifeln wir nicht. Dort wird ein entscheidender Kampf in der 8. Staffel geführt: wenn der Nachtkönig mit den Weißen Wanderern und mehr als 100.000 Untoten dorthin zieht. Zudem ist bereits bekannt, dass man in 55 Nächten eine große Schlacht gedreht hat.

Warum indes der Schauspieler Wilf Scolding seinen privaten Instagram-Post vor einem Belfaster Hotel wieder gelöscht hat, bleibt ein Rätsel. Ähm, wer? Scolding hat in der letzten Folge der siebten Staffel den Part von Rhaegar Targaryen in einer Rückblende übernommen. Offenbar hält er sich in Belfast auf, wo Game of Thrones zu einem großen Teil gedreht wird. Vermutlich wird es also eine Rückblende geben. So überraschend ist das aber nun auch wieder nicht. Dennoch hat er schnell alles wieder gelöscht. Was heißt das nun für die achte Staffel? Wird es noch einen Twist geben? Oder holt man nur etwas aus den Büchern nach. Zum Beispiel Rhaegars Überzeugung, dass sein Nachkomme der prophezeite Held Azor Ahai sein wird, der die Dunkelheit besiegt. Derzeit deutet viel darauf hin, dass Jon Snow und Azor Ahai identisch sind. Aber auch Daenarys Targaryen kommt dafür infrage. Eventuell sind die beiden zusammen die versprochenen Helden. Vielleicht ist aber auch alles ganz anders. Und das wirft die Fragen auf: Wer wird überleben, wer wird sterben? Und natürlich enthält alles Folgende Spoiler - für diejenigen, die Staffel 7 noch nicht gesehen haben.

Jon Snow

Auch auf die Gefahr hin, sich unbeliebt zu machen: Unsere Vermutung ist, dass er nicht überleben wird. Und dafür gibt es diverse Gründe. Gehen wir davon aus, dass Jon tatsächlich Azor Ahai ist – jene prophezeite Heilsfigur. Dann wird er gegen den Nachtkönig antreten. Das zeichnet sich seit langem ab. Zu sehr ist Jons Schicksal bereits seit der ersten Staffel mit der Bedrohung durch die Weißen Wanderer verwoben. Allerdings wird sein Sieg über den Nachtkönig einen Preis haben. George R. R. Martin räumt gerne mit Klischees auf, darum wird es wohl kaum einen strahlenden Helden und ein Happy End geben. Vielleicht wird Jons Leben der Preis für den Sieg sein. Vielleicht muss er auch dafür bezahlen, dass er bereits mehr als einmal dem Tod entronnen ist: einmal als die Abtrünnigen der Nachtwache ihn erstachen, einmal als er im Kampf gegen die Untoten in der siebten Staffel durchs Eis brach und so gut wie ertrunken war. Wenn tatsächlich der „Herr des Lichts“ ihn schützt, ist das mit Opfern verbunden – wie Beric Danderrion in Game of Thrones schon sagte. Und der wurde schon mehrmals vom „Herrn des Lichts“ zurück ins Leben geholt.

Doch selbst wenn Jon Snow den Kampf gegen den Nachtkönig überlebt, droht ihm noch eine andere Gefahr: Noch weiß kaum jemand, dass er der Sohn von Rhaegar Targaryen ist. Sein Anspruch auf die Herrschaft als rechtmäßiger Nachkomme des Thronfolgers ist sogar noch größer als der von Daenarys. Doch nach allem, was sie auf sich genommen und durchgemacht hat, wird sie das nicht einfach so akzeptieren. Sie griff vor allem in den jüngeren Folgen immer wieder brutal, erbarmungs- und kompromisslos durch. Wird sie das auch bei Jon tun? Selbst wenn er kein Interesse an der Krone hat, so bleibt er doch nach dem Sieg über den Nachtkönig als Held von Westeros eine potenzielle Gefahr und mögliche Alternative zu ihrer Herrschaft. Sie wird zum Schluss kommen, dass sie sich das nicht erlauben kann. Und bevor jetzt jemand von Romantik spricht: In der zweiten Staffel hatte Daenarys eine Vision von einem zerstörten Thronraum in Königsmund. Und von Khal Drogo – ihrer einzigen und wahren Liebe. Sie hat zudem bereits Daario Naharis kaltherzig abserviert. Sie wird sich auch von Jon trennen. Und das sehr brutal, wenn es sein muss.

Daenarys Targaryen

Was wird aus der „Mutter der Drachen“? Sie wird mit ihren Drachen an Jons Seite gegen den Nachtkönig und die Weißen Wanderer antreten. Und eventuell wird das auch ihr Ende sein. Denn in der Legende von Azor Ahai bohrte der Held vor Tausenden von Jahren sein Schwert in das Herz seiner Frau „Nissa Nissa“, um die Waffe „Lichtbringer“ zu schaffen - mit der er die Dunkelheit besiegt. Wird Jon also sein Schwert in das Herz von Daenarys stoßen oder sie zumindest opfern müssen? Game-of-Thrones-Schöpfer George R. R. Martin ist andererseits bekannt dafür, dass er gerne mit Prophezeiungen spielt - die man aus seiner Sicht nie wörtlich nehmen sollte. Zumal es noch eine andere Kandidatin für die Opferrolle gibt. Eine Frau, die so beseelt ist vom Feuer ihres Gottes und den Glauben an ihn, dass sie selbst in der Kälte nicht friert: die rote Priesterin Melisandre. Zumal sie älter ist, als es scheint. Vielleicht handelt es sich bei ihr sogar um die tatsächliche Nissa Nissa.

Damit wäre Daenarys also außer Gefahr? Nicht so ganz. Der mögliche Konflikt um die Thronfolge, könnte auch ein anderes Ende finden: Jon könnte gezwungen sein, die „Mutter der Drachen“ zu töten – weil sie immer brutaler und grausamer regiert. Oder weil der Wahnsinn auch bei ihr ausbricht, der in ihrer Familie nicht so selten ist. „Wenn ein Targaryen geboren wird, werfen die Götter eine Münze.“ So lautet der geflügelte Spruch in der Welt von Westeros. Und er bezieht sich darauf, dass die Mitglieder des Hauses große Herrscher sein können – oder verrückte Despoten. Noch komplizierter wird es, wenn Daenarys von Jon tatsächlich schwanger sein sollte. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass Game of Thrones sich nicht davor scheut, uns zu schockieren.

Jon muss allerdings nicht unbedingt der Täter sein: Cersei Lannister wird keine Mittel scheuen, um an der Macht zu bleiben. Auch nicht davor, Daenarays zu ermorden. Und es gibt noch eine Unbekannte: Tyrion Lannister. Mit Sorge hat er in der 7. Staffel beobachtet, was sich zwischen Jon und Daenarys entwickelt. Wir wissen zudem immer noch nicht, was genau er seiner Schwester versprochen hat – auch wenn jede Vereinbarung hinfällig scheint, nachdem sie mit ihren Truppen nicht nach Norden gezogen ist. Und bei aller Liebe für die „Mutter der Drachen“ ist er immer noch ein Lannister. Er wird das Kind seiner Schwester und seines Bruders beschützen wollen. Möglicherweise ist das sogar Teil der Vereinbarung zwischen Tyrion und Cersei. Eventuell wird darum er für den Tod von Daenarys verantwortlich sein. Das könnte aus ihm am Ende eine tragische Figur machen. So oder so: Die Chancen dafür, dass Daenarys überleben wird, stehen schlecht.

Jaime Lannister

Die Sache scheint klar. Jaime Lannister wird endlich das sein können, was er immer sein wollte: Er wird in der Schlacht gegen den Nachtkönig ein Held sein. Seit seinen Jugendjahren leidet er unter dem verächtlichen Titel „Königsmörder“. Nun wird er die Chance haben, seinen Namen reinzuwaschen. Unter Umständen ist er sogar Azor Ahai. Dann würde er den Nachtkönig töten und so seinem „Titel“ doch noch Ehre machen. So ganz verrückt ist das nicht. Azor Ahai wird laut der Prophezeiung zwischen Rauch und Salz geboren. Jaime Lannister wäre in Staffel 7 fast ertrunken. Alles war voller Qualm, und das Meer war nicht weit weg. Als Bronn ihn fast tot aus dem Wasser zog, ist er quasi neugeboren worden – zwischen Rauch und Salz. Auch die anderen Aussagen der Prophezeiung treffen auf ihn zu, wenn man sie nicht wörtlich nimmt. Azor Ahais erstes geschmiedetes Schwert zerbrach, nachdem er es in Wasser tauchte. Das klingt noch recht gewöhnlich. Auch sein zweites zerbrach, nachdem er es in das Herz eines Löwen tauchte.

Anders interpretiert: Für Jaime war nie ein normales, gewöhnliches Leben möglich – das erste Schwert zerbrach. Auch ein Leben als Lannister ist mittlerweile weit entfernt: Er hat sich in der siebten Staffel von seiner Schwester und damit dem „Löwen“ das Schwert in die Brust gebohrt, das nun zerbrochen ist. Nun muss er Nissa Nissa (vielleicht Melisandre) oder eine geliebten Frau (Brienne von Thart möglicherweise) opfern. Nur so kann er „Lichtbringer“ schaffen – und dahinter verbirgt sich vielleicht noch nicht einmal ein Schwert, sondern eventuell eine Hand aus Metall. So wie er eine hat. Es gibt zudem noch einen Hinweis. Als Jon in der siebten Staffel Daenarys die Höhlenzeichnungen auf Drachenstein zeigt, hält einer der alten Kämpfer gegen die Weißen Wanderer das Schwert in der linken Hand, während die rechte unförmig wirkt und mit einem Strich vom restlichen Arm abgetrennt scheint. Jaime kommt dieser Darstellung recht nahe

Auf jeden Fall wird er eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Nachtkönig spielen. Seine Überlebenschancen indes tendieren aus unserer Sicht gegen Null. Mit seinen letzten Worten wird er dann vermutlich Bronn die versprochene Burg schenken. Denn ein Lannister bezahlt stets seine Schuld.

Cersei Lannister

Cersei hat so gut wie keine Überlebenschancen. Die Frage ist nur, wer sie am Ende töten wird. Nach der großen Schlacht um Königsmund. Und ein wenig Mitleid kann man schon mit ihr haben. Sie wurde mit Robert Baratheon aus politischen Gründen verheiratet, der sie nicht liebte – und irgendwann Huren den Vorzug gab. Ihre Kinder wurden alle getötet. Ihr Vater wurde von ihrem jüngsten Bruder Tyrion ermordet. Am Ende hat sich auch Jaime von ihr abgewandt. Aus ihr ist eine eiskalte, grausame Despotin geworden, die über Leichen geht. Allerdings haben sich damit bislang die Vorhersagen der Hexe Maggy erfüllt, die der damals etwa 15-jährigen Cersei ihre Zukunft voraussagte.

In der TV-Serie aber fehlt ein Teil der Prophezeiung aus den Büchern: Sie werde durch die Hände des Valonqar sterben. Das Wort stammt aus dem Alt-Valyrischen und bedeutet übersetzt „kleiner Bruder“. Also ist ganz klar Tyrion gemeint. Fast. Wie wir mittlerweile durch die Serie wissen, können Begriffe im Alt-Valyrischen geschlechtsneutral sein. Es könnte sich auch um die „kleine Schwester“ handeln. Und da fällt uns Arya ein: Die jüngste Stark-Tochter hat ohnehin geschworen, Cersei zu ermorden. Und das könnte auch der Grund sein, warum man diesen Teil der Vorhersage in der TV-Serie weggelassen hat. Es wäre im Rahmen der Fernseh-Umsetzung dann doch wenig überraschend.

Aber es gibt noch andere Kandidaten: Auch Daenarys ginge als kleine Schwester durch. Sie ist schließlich das jüngste Kind von Aerys Targaryen. Jaime ist zwar nicht klein, aber der jüngere Zwilling von Cersei. Damit gehört auch er zum Kreis der Verdächtigen – und würde so seinem Namen „Königsmörder“ alle Ehre machen. Vor allem, wenn Cersei plant, ganz Königsmund mit Seefeuer in Schutt und Asche zu legen. Jon Snow ist der jüngste Sohn Rhaegars. Weil der noch andere Kinder mit Ella Martell hatte, wäre auch er ein kleiner Bruder.

Und Euron Graufreud ist zwar der Herrscher der Eiseninseln und Cerseis Verbündeter. Aber er ist ebenso der jüngere Bruder seines Vorgängers. Zumal es in der Weissagung der Hexe heißt: „Wenn deine Tränen dich ertränkt haben, wird der Valonqar seine Hände um deinen hellen, weißen Hals schließen und zudrücken, bist du dein Leben ausgehaucht hast.“ Das klingt sehr nach dem Ritual der Eiseninseln zu Ehren des ertrunken Gottes. Damit ist der sadistische Euron für uns ein Hauptverdächtiger.

Tyrion Lannister

Tyrion Lannister wird Game of Thrones überleben und selbst herrschen. Davon sind wir überzeugt. Ob nun als König oder als Regent für das Kind von Cersei und Jaime. Oder aber für den Nachkommen von Daenarys und Jon. Er wird das Herrschaftsgefüge in den Königslanden neu gestalten – als tragische Figur. Denn er wird viele Menschen verlieren, die ihm wichtig sind. Eventuell wird er sogar selbst für ihren Tod verantwortlich sein.

Die Familie Stark

Bei Sansa sind wir uns sicher: Sie wird im Norden regieren. Schließlich muss der Legende nach, immer ein Stark in Winterfell sein. Tyrion hat zudem in der zweiten Staffel, Episode 4 zu ihr gesagt: „Lady Sansa, ihr werdet uns noch alle überleben.“ Für uns war das schon damals mehr als nur eine Andeutung. Eine echte Alternative zu ihr gibt es im Norden auch nicht. Brandon Stark ist nun der „dreiköpfige Rabe“ und wird sich wie sein Vorgänger vermutlich zurückziehen an einen Ort jenseits der Mauer. Und Arya? Ihr Schicksal ist ungewiss. Sie gehört jetzt zu den gesichtslosen Assassinen, von denen sie sich losgesagt hat. Vielleicht wird sie das am Ende ihr Leben kosten. Vielleicht stirbt sie beim Versuch, Cersei zu töten. Vielleicht zieht sie aber auch einfach weiter, weil sie keine echte Stark mehr ist. Ihr ehemaliger Schattenwolf Nymeria hat sie zwar in der siebten Staffel erkannt, der Wolf ist ihr aber nicht mehr gefolgt – weil Arya sich auf ihren Weg zu weit von ihren familiären Wurzeln entfernt hat.

Der Nachtkönig

Wir sind uns nicht sicher, ob der Nachtkönig Game of Thrones nicht doch überleben wird. Andererseits wissen wir noch nicht einmal, ob er überhaupt lebt. Noch weniger wissen wir, was er möchte. Er verfolgt ein Ziel. Und wir vermuten, dass es sich dabei um Winterfell handelt. Er hat eine enge Beziehung zur Familie Stark – deren Bestimmung es ist, den Norden vor ihm zu beschützen. Nachdem er zudem Brandon Stark in einer Vision berührt hat, scheinen die beiden verbunden zu sein. Auch die Ordnung der marschierenden Untoten am Ende der siebten Staffel erinnerte an das Wappen des Hauses Stark: den Kopf eines Wolfes. Auf der anderen Seite reitet er auf einem Eisdrachen. Das könnte ein Hinweis auf die Familie Targaryen sein.

Vieles liegt beim Nachtkönig noch im Dunkeln. Wir können darum auch nicht ausschließen, dass er sich gar nicht bezwingen lässt. Vielleicht kann nur jemand an seine Stelle treten, um die Untoten wieder nach Norden zu führen. Der jetzige Nachtkönig würde dann ersetzt werden durch einen neuen. Und der könnte Brandon Stark sein. Oder aber auch Jon Snow, der so sein Schicksal erfüllt. Die Frage bleibt, warum der Nachtkönig gerade jetzt nach Süden drängt. In einer Rückblende zu Rhaegar Targaryen könnte sich die Antwort darauf verstecken. Das wäre dann auch eine Erklärung, warum Rhaegars Darsteller den Instagram-Post schnell wieder gelöscht hat – bevor Gerüchte kursieren.