„Game of Thrones“ : Nicht Emilia Clarke - diese Schauspielerin war eigentlich für die Daenerys-Rolle vorgesehen

Eine Szene, die Emilia Clarke in ihrer Rolle als Daenerys Targaryen mit einem ihrer Drachen zeigt. Foto: AP/Helen Sloan

Königsmund Die Rolle der „Mutter der Drachen“ im Fantasy-Epos „Game of Thrones“ hat Emilia Clarke weltberühmt gemacht. Doch die Rolle sollte zuerst jemand ganz anderes spielen.

Von Julia Nemesheimer

Lange hat die britische Schauspielerin geschwiegen: Tamzin Merchant drehte 2009 in der marokkanischen Wüste den Pilotfilm für den Welterfolg „Game of Thrones“. Die auf der Buchserie „Das Lied von Feuer und Eis“ von George R.R. Martin basierende TV-Serie wurde von 2011 bis 2019 ausgestrahlt. Heute verbindet alle Welt mit einer der Hauptrollen, Daenerys Targaryen, allerdings das Gesicht von Emilia Clarke.

Jetzt hat Merchant in einem Interview mit Entertainment Weekly erstmals darüber gesprochen, warum sie diese Rolle letztendlich nicht bekommen hat. So sei sie von Anfang an nicht von der Geschichte überzeugt gewesen und habe sich von anderen Menschen dazu überreden lassen, den Pilotfilm zu drehen. Ursprünglich habe sie schon vorher aussteigen wollen. Doch so habe sie sich „nackt und voll Furcht auf dem Rücken eines Pferdes mitten in der Wüste Marokkos wiedergefunden“. Das sei wohl zudem aufgeregter gewesen als sie - denn während sie später eine Sex-Szene mit Khal Drogo-Darsteller Jason Momoa drehen sollte, musste die Szene unterbrochen werden, nachdem das Pferd eine Erektion bekam.

View this post on Instagram A post shared by Tamzin (@tamzinmerchant)

Tamzin Merchant sehe es vor allen Dingen als eine gute Lektion an, auf das Bauchgefühl zu hören. „Für mich braucht es eine überzeugende Story und einen fesselnden Charakter. Beides traf bei mir für „Game of Thrones“ nicht zu.“ Daher hege sie auch keinen Groll gegenüber der so erfolgreichen Kollegin: „Emilia Clarke hat das in der Rolle gesehen, was ich nicht gefunden habe - sie war unglaublich und exzellent.“

Denn Merchant wurde von den Produzenten ersetzt - keine leichte, aber nicht unübliche Entscheidung. Nach Pilotfilmen passiere dies häufig. Ein Grund für HBO-Executive Michael Lombardo war, dass Merchant und Momoa nicht miteinander harmonierten. Co-Produzent Bryan Cogman ergänzte, dass „Tamzin einen wirklich guten Job gemacht hat. Es ist schwer, es an einer Sache festzumachen, weshalb das nicht funktionierte. Letzten Endes ist es aber offensichtlich, dass Emilia Clarke dafür geboren wurde, diese Rolle zu spielen.“