Minusgrade, Schmutz und Dunkelheit : „Game of Thrones“ geht in der langen Nacht an die Grenzen

Arya Stark (Maisie Williams) in einer Szene der achten Staffel von „Game of Thrones“. Foto: AP

Winterfell 55 Drehtage für eine einzige Schlacht - mit dem aufwendigsten Dreh der TV-Geschichte wollten die Macher von „Game of Thrones“ Maßstäbe setzen. Die Episode wurde zum Kraftakt für alle Beteiligten. Im Making-of-Video erzählen sie von ihrer langen Nacht.

Die Erwartungen an die dritte Episode der finalen Staffel von „Game of Thrones“ waren gigantisch - und sie sollten erfüllt werden. In insgesamt 82 Minuten boten die Macher der Kultserie den Fans eine spektakuläre Schlacht. Mit dabei: Der Großteil aller Hauptfiguren der Serie, ein extra für die Episode massiv ausgebautes XXL-Winterfell und spektakuläre Effekte aus der Effektschmiede.

Doch nicht nur vor der Kamera sollte die Schlecht der Menschen gegen die Armee des finsteren Nachtkönigs eine regelrechte Tortur bedeuten. Tatsächlich mussten Kit Harrington (Jon Schnee), Maisie Williams (Arya Stark) oder Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) einige harte Wochen hinter sich bringen, bis endlich die letzte Szene im Kasten war.

Wie sie diesen einzigartigen Dreh erlebt haben, schildern sie in einem Making-of-Video, das HBO unmittelbar nach Ausstrahlung der dritten Episode veröffentlicht hat.

+++++

Ein episches Halbfinale - unser Fazit zur dritten Episode

(Veröffentlicht am 29. April)

Die dritte Folge enttäuscht nicht. Großartige Bilder, großartige Szenen, ein bedrohlicher Nachtkönig – und eine überraschende Auflösung.

Und so beginnt es: Regisseur Miguel Sapochnik hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er große Schlachten inszenieren kann. Und in der dritten Folge liefert er ein Glanzstück ab. Am Anfang steht ein cineastisches Zitat aus Weltkriegsdramen wie „Abbitte“. Die Kamera folgt Sam, der in den Vorbereitungen zur Schlacht verloren wirkt. Dann schwenkt sie um auf Tyrion. Und nach und nach werden uns alle wichtige Haupt- und Nebenfiguren gezeigt. Die Spannung wird immer größer. Und gerade als man denkt, jetzt geht es gleich los: Auftritt Melisandre.

Die rote Priesterin erscheint rechtzeitig zur Schlacht – um mit ihren magischen Kräften die Truppen zu unterstützen. Eigentlich hatte Jon ihr gesagt, dass er sie hinrichten lassen wird, wenn sie noch einmal in den Norden kommt. Darum sagt sie zu Ser Davos, dass er sich das sparen könne. Sie werde bis zum Morgengrauen tot sein. Allerdings tauscht sie einen sehr intensiven Blick mit Arya aus. Der wird sich erst zum Ende auflösen.

Zumal ohne Melisandres Magie die Schlacht noch schneller entschieden wäre, als wir befürchtet haben. Und die ist tatsächlich episch und beginnt mit einem Moment, der sich ins Gedächtnis brennt: Die Dothraki reiten mit flammenden Schwertern – dank Melisandre – in die Schlacht, während über ihnen brennende Drachenglas-Geschosse von Katapulten die Nacht geradezu zerschneiden. An der Spitze: Jorah Mormont. Gänsehaut! Was folgt, ist indes ernüchternd. Aus der Ferne sieht man von Winterfell aus, wie nach und nach die Feuer der Schwerter erlöschen. Die erste Angriffswelle der Lebenden ist schnell gebrochen.

Wenn alles verloren scheint

Und das ist nur der Vorbote: Trotz aller Vorbereitungen und Bemühungen ist die schiere Masse der Untoten zu groß, als dass sie etwas aufhalten könnte. Hektische Schnitte machen das Chaos des Kampfes begreiflich und treiben den Puls in die Höhe. Auch wenn es manchmal schwerfällt, den Überblick zu behalten. Und sogar die übermächtigen Drachen Rhaegal und Drogon nimmt der Nachtkönig schnell aus dem Spiel – als er einen Eissturm aufziehen lässt. Ja, er ist tatsächlich in Winterfell. Nicht in Königsmund und nicht bei der Zitadelle. Er führt seine Truppen in den Kampf. Und nein, Drachenfeuer kann ihm nichts anhaben. Am Ende ist es, wie Sandor Clegane sagt: „Wir kämpfen gegen den Tod. Das können wir nicht gewinnen.“

Und so scheint es auch. Eddison von der Nachtwache stirbt, als er Sam beschützt. Jorah Mormont tut sein Bestes, um Daenaerys zu verteidigen – aber er fällt am Ende doch. Selbst die Drachen haben kaum eine Chance. Und die kleine Fürstin Lyanna Mormont, die uns bislang so sehr beeindruckt hat – sie stirbt, wie sie aufgetreten ist. Bis zum Ende entschlossen. Das treibt uns Tränen in die Augen.

Auch die Befürchtung bewahrheitet sich, dass die Gruft am Ende zur Falle wird. Die Toten finden ihren Weg. Allerdings gibt es dort zuvor die besten Dialoge der Folge. Varys sagt mit einem Anflug von Galgenhumor: „Wenigstens sind wir bereits in einer Krypta.“ Sansa und Tyrion indes kommen sich wieder etwas näher. Er sagt: „Wir hätten verheiratet bleiben sollen.“ Sie sagt: „Ihr wart der Beste von ihnen.“ Und doch zeichnet sich bereits die Zeit nach der Schlacht. „Es hätte nicht gehalten“, so Sansa. Wegen seiner Treue zur Drachenkönigin. Da zeichnet sich etwas zwischen den beiden ab, glauben wir.

Wenn die überraschende Erlösung naht

Theon kämpft derweil um Wiedergutmachung für seine Taten und verteidigt Bran gegen die Horden der Untoten – bis er schließlich vom Nachtkönig getötet wird. Und der hat in der gesamten Folge eine unheimliche, bedrohliche, überlegene Präsenz. Selbst Arya hat Angst. Echte Angst angesichts der Untoten. Sie muss sogar gerettet werden. Von Sandor Clegane und Beric Dondarrion, der dabei stirbt. Melisandre sagt dazu, dass er seine Aufgabe erfüllt habe. Und die bestand immer darin, Arya zu beschützen. Zu ihr sagt die rote Priesterin dann das, was in der ersten Staffel Fechtlehrer Syrio Fortel der jungen Arya beigebracht hat: „Was sagen wir dem Gott des Todes?“ „Nicht heute“, antwortet die Stark-Tochter. Und diese Erinnerung hat sie dringend nötig, um wieder zu sich selbst zu finden.

Dann kommt die Auflösung: Mehrmals scheint es, als ob Daenerys oder Jon die Prophezeiung der oder des Auserwählten erfüllen. Tatsächlich aber ist es Arya: Sie vernichtet den Nachtkönig. Mit dem Dolch aus Valyrischem Stahl, mit dem in der ersten Staffel Bran umgebracht werden sollte. Die Serienmacher haben das alles seit langer Zeit gut vorbereitet. Im Trainingskampf mit Brienne hat sie uns den Dolchtrick gezeigt, den sie erneut benutzt. An der Stelle, an der Bran ihr die Waffe gegeben hat. Und in einer seiner Visionen haben wir zudem gesehen, wie und wo die Kinder des Waldes in ihrem Ritual Drachenglas in einen Menschen gebohrt haben – um den Nachtkönig zu erschaffen. Genau so sticht auch Arya zu.

Mit der Vernichtung des Nachtkönigs aber ist Westeros gerettet. Melisandre verlässt im Morgengrauen Winterfell unter den wachsamen Augen von Ser Davos. Sie legt ihre Kette ab, zeigt ihre wahre Gestalt als uralte Frau und bricht in der Ferne im Schnee zusammen. Fast scheint es so, als ob sie sich im Eis auflösen würde. Was hat das zu bedeuten? Welche Verbindung gab es zwischen ihr und dem Nachtkönig? Was ist mit dem Herrn des Lichts? Einige Fragen sind noch offen. Dafür aber haben wir eine epische Folge mit Gänsehaut-Momenten gesehen. Tja, das war es jetzt. Nicht ganz: Da ist ja noch Cersei.

+++++

Wer stirbt, wer überlebt und wie die Serie enden soll

(Veröffentlicht am 25. April)

Die finale Staffel nähert sich dem ersten großen Kampf gegen die Armee der Untoten. Wir haben uns Gedanken gemacht, was uns erwarten wird – und wer sterben wird.

Langsam wurden die Figuren in Position gebracht. Und die Serie gab uns die Möglichkeit zum Abschied. In traurigen Reminiszenzen, witzigen Dialogen und innigen Momenten. Doch nun steht die große Schlacht bei Winterfell bevor. Und wir haben eine Vermutung, wie sie ausgehen wird.

Wie geht die Schlacht aus?

Es wird episch werden, es wird tragisch werden. Und es wird Erinnerungen wecken an die große Schlacht von Helms Klamm in „Die zwei Türme“ aus der Herr-der-Ringe-Filmtrilogie von Peter Jackson. Aber: Die wäre verloren gegangen, wenn nicht im letzten Moment Gandalf mit den Rohirrim gekommen wäre.

Auf ein solches Ende müssen wir in Game of Thrones nicht hoffen. Die Weißen Wanderer werden siegen. Die Überlebenden werden sich auf die Eiseninseln retten und dort über ihr weiteres Vorgehen beraten. Denn eine wichtige Figur fehlt noch: die rote Priesterin Melisandre. Sie wird der Schlüssel sein, um den Nachtkönig vielleicht in Folge 4 zu bezwingen. Zumal sie und die mit anderen Priester des Herrn des Lichts uns einige Antworten schulden: Wer ist nun der Auserwählte, der die Dunkelheit besiegt? Jon oder Daenerys oder beide? Oder jemand anders?

Und wir kennen jetzt zwar das Ziel des Nachtkönigs, aber warum kommt er gerade jetzt? In einer Zeit, in der Westeros zerrissen wird von Kriegen? Das alleine kann nicht der Grund sein: Er hätte dann auch während der Rebellion von Robert Baratheon auftreten können. Oder während der Eroberung von Westeros durch die Targaryen mit drei Drachen vor knapp 300 Jahren.

Wir denken allerdings, dass die Antwort darauf uns bereits präsentiert worden ist. Wir erinnern uns: In der dritten Staffel sagt Varys, dass ein Zauberer seine Genitalien in ein Feuer warf – und eine unheimliche Stimme habe geantwortet. Wir denken, dass es der Nachtkönig war. Er wurde durch ein Ritual aufgeweckt oder erneut auf die Menschen gehetzt. Zumal Varys sagt, dass die Stimme aus einer blauen Flamme sprach. Ein Blau wie in den Augen des Nachtkönigs?

In der sechsten Staffel konfrontiert ihn die rote Priesterin Kinvara in Meereen außerdem erneut mit der Geschichte. Sie sagt aber: Schreckliche Dinge passieren aus einem Grund – so wie seine „Verstümmelung“ durch die Hand eines zweitklassigen Zauberers. Doch nur so könne der Herr des Lichts die Welt nun erleuchten. Dann fragt sie ihn, ob er wissen wolle, wer damals gesprochen und was die Stimme gesagt habe. Varys ist zu erschreckt, um überhaupt zu antworten. Wir indes sind uns sicher: Es war der Nachtkönig. Es gibt eine Verbindung zwischen dem Ritual, der Entmannung von Varys und den roten Priestern als Anhängern des Herrn des Lichts – die den Kampf mit dem Nachtkönig zu suchen scheinen. Zumal Melisandre sehr viel älter ist, als sie scheint. Sie hat einige dunkle Geheimnisse, die sie indes vor Bran nicht mehr länger verbergen kann. Und sie hat selbst gesagt, dass sie nach Westeros zurückkehren und dort sterben wird. So wie Varys. Aber wer ist er dann in Wirklichkeit?

Und wo ist der Nachtkönig?

Zum Ende der zweiten Folge haben wir zwar viele Weiße Wanderer gesehen, aber nicht den Nachtkönig. Auch da haben wir eine Vermutung, warum der Plan von Bran nicht aufgehen wird. Er kann eben nicht in die Zukunft sehen, sondern ist als dreiäugiger Rabe das Gedächtnis der Welt. Er weiß, was passiert ist – nicht, was passieren wird.

Und wenn der Nachtkönig tatsächlich die Menschen samt aller Erinnerungen an sie auslöschen möchte, gibt es für ihn nur zwei Ziele: Neben Bran ist das die Zitadelle, in der Maester ausgebildet werden und sich die größte Bibliothek von Westeros befindet. Und die will der Nachtkönig mit seinem Eisdrachen vernichten, während seine Truppen bei Winterfell kämpfen. Dann bleibt nur noch Bran, den er töten muss.

Wer wird in Winterfell sterben?

Brienne wird den Kampf nicht überleben. Ihr großer Traum wurde wahr, als sie zur Ritterin geworden ist. Noch einmal zieht sie in die Schlacht, um zu sterben. Wenn sie vor den Augen von Jaime dann wiederaufersteht und er sie verbrennen muss, wird es das letzte Band zwischen ihm und Cersei zerstören. Er wird seiner Schwester vorwerfen, dass alles anders geworden wäre – wenn sie ihr Versprechen gehalten und Truppen geschickt hätte.

Das heißt aber auch: Wir gehen nicht davon aus, das Jaime stirbt. Eher noch wird er Brienne das Schwert „Eidbewahrer“ abnehmen – und Cersei damit und mit seiner Waffe „Witwenklage“ töten. Beide Schwerter wurden aus dem großen Zweihänder geschmiedet, mit dem Ned Stark Todesurteile vollstreckt hat. Wenn Jaime also Cersei mit beiden Waffen tötet, wird er so quasi selbst zum rechtschaffenden Ned Stark.

Tormund Riesentod indes wird sterben. Schon in der ersten Folge der achten Staffel hätte ihn Ed von der Nachtwache fast für einen Untoten gehalten, weil er blaue Augen hat. Das sehen wir als Omen an. Zumal er in Staffel 7 fast von Untoten abgeschlachtet worden wäre, wenn ihn nicht Sandor Clegane gerettet hätte. Der wiederum kann nicht sterben – bis er nicht mit seinen Bruder gekämpft hat. Und der hält sich in Königsmund auf. Ja, wir warten alle auf den „Clegane-Bowl“, wenn sie gegeneinander antreten werden.

Ed von der Nachtwache indes wird nicht überleben. Er, Jon und Sam haben sich gegenseitig versprochen, ihre Leichen zu verbrennen – bevor sie zu Untoten werden. Einen von ihnen muss es treffen. Und weil wir glauben, dass Jon und Sam ein anderes Schicksal erwartet, kann es nur Ed sein. Podrick dagegen wird überleben. Jemand, der so voller Überraschungen steckt, wird auch gegen die Weißen Wanderer bestehen. Ebenso wie Arya, die im Kampf gegen Cersei noch eine Rolle spielen wird.

Wenn ihr also etwas im Trailer Angst gemacht hat, dann Gendry – der vor ihren Augen stirbt und sie dann als Untoter mit blauen Augen verfolgt. Schließlich hatte sie nur wenige Stunden zuvor mit ihm zum ersten Mal Sex. Auch wenn ihr das nicht das erhoffte Gefühl gegeben hat, lebendig zu sein. Nachdem sie von den „Gesichtslosen Männern“ ausgebildet worden ist, wirkt sie emotionslos und unlebendig. Als ob etwas in ihr gestorben ist. Sie hatte vielleicht gedacht, dass sie zu ihrem alten Selbst findet – wenn sie mit Gendry schläft. Tatsächlich wird erst sein Anblick als Untoter Angst und Menschliches in ihr wecken.

Werden die Starks wiederauferstehen?

Die Starks in der Krypta bestehen nur noch aus Knochen. Wir glauben nicht, dass sich irgendwelche Stark-Gerippe ohne Wiedererkennungswert durch den Untergrund bewegen werden. Erst recht nicht bekannte Figuren: Ned Starks Knochen befinden sich zwar in Winterfell, sein Kopf aber wurde abgehackt und als Trophäe aufgespießt. Es sähe zu lächerlich aus, wenn ein Skelett mit einem Schädel unterm Arm sich auf die Jagd macht. Außerdem: Wenn der Schauspieler Sean Bean sich auch nur auf 100 Kilometer den Drehorten von „Game of Thrones“ genähert hätte, wären Twitter und Instagram explodiert. Das taten die sozialen Netzwerke nicht, also glauben wir das nicht.

Catelyn Starks Leiche wurde nach ihrer Ermordung in den Fluss geworfen. So sagt es Sansa in der ersten Folge von Staffel 4. Sie ist also nicht in Winterfell begraben. Und Robb Starks Kopf wurden abgeschnitten, um den Schädel seines Schattenwolfs auf die Leiche zu nähen. Dann setzte man die auf ein Pferd und trieb sie durch das zerstörte Lager der Soldaten des Nordens. Wir denken nicht, dass jemand aus Höflichkeit daran dachte, die Überreste samt Kopf in die Krypta nach Winterfell zu bringen. Darum: Wir sehen keine wiederauferstandenen Starks in der Gruft.

Was passiert dann in der Gruft?

Während vor den Toren Winterfells die Schlacht tobt, werden einige Weiße Wanderer eine Horde Untoter über einen versteckten Gang in die Gruft führen. Sie stecken eben voller Überraschungen. Die Frauen, Kinder und jene, die nicht kämpfen können, werden in Gefahr sein. Und Jon wird sich entscheiden müssen: Kämpft er in der Schlacht oder rettet er sie? Das wird vielleicht sogar der Grund sein, warum sie verloren geht.

Und was ist mit Jon und Daenerys?