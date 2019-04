Zur Premiere der achten und letzten Staffel der Kultserie „Game of Thrones“ kamen die Stars in der „Radio City Music Hall“ in New York zusammen. Und so kam es auf zum Schaulaufen von Superstars. Das sind die Bilder von roten Teppich.

Das Ehepaar Kit Harington (Jon Schnee) und Rose Leslie (Ygritte) gut gelaunt vor den Kameras.