Finale von „Game of Thrones“ : Neuer Clip sagt düsteres Ende voraus

Die Schauspieler Emilia Clarke und Kit Harington in einer Szene der achten Staffel von „Game of Thrones“. Foto: Screenshot: Youtube (HBO)

Düsseldorf Millionen Fans sehnen der finalen Staffel von „Game of Thrones“ entgegen. Inzwischen hat der Sender HBO mehrere Bilder und kurze Clips veröffentlicht. Die aktuellsten Bilder lassen auf ein düsteres Ende schließen.

In der letzten Staffel werden sich definitiv die vereinigten Armeen der Menschen und die untoten Soldaten des geheimnisvollen Nachtkönigs gegenüberstehen. Welche Seite den Sieg davontragen wird, bleibt ein wohlgehütetes Geheimnis. Ebenso die Frage, welche Hauptfiguren diesmal in der Serie das Zeitliche segnen müssen - und das sind bekanntermaßen stets einige pro Staffel. Wen wird es diesmal treffen? Etwa den König des Nordens, John Schnee (Kit Harrington), die Drachenkönigin Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), gespielt von Emilia Clarke, oder die Lannister-Brüder Tyrion und Jamie? Oder etwa jeden von ihnen?

Eines der insgesamt drei von HBO kürzlich veröffentlichten Videos zum Serienfinale lässt Düsteres erahnen. Denn in dem nur rund eine Minute langen Clip liegt Winterfell, die Festung des Nordens und wichtigster Stützpunkt der Streitmacht der Menschen, in Trümmern. Niemand scheint die Ruine noch zu bewohnen. Das Chaos deutet auf eine gewaltige Schlacht hin, die dort stattgefunden haben muss.

So episch wird das Finale von „Game of Thrones“

Trailer zu Staffel 8 veröffentlicht : So episch wird das Finale von „Game of Thrones“

Die achte Staffel von "Game of Thrones" startet in der Nacht vom 14. auf den 15. April bei HBO und zeitgleich in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bei Sky. Bevor in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr die erste Episode der achten und letzten Staffel, wahlweise im Original oder auf Deutsch, zu sehen ist, zeigt Sky noch einmal alle vorherigen Staffeln.