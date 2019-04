Die Kinder sind erwachsen : So sehen die „Game of Thrones“-Stars heute aus

Foto: AP 10 Bilder So haben sich die Stars aus „Game of Thrones“ verändert.

Düsseldorf Viele von ihnen waren in der ersten Staffel noch Kinder. Nun, zum Finale der Serie, sind sie erwachsen. Wir zeigen, wie sich die Schauspieler der Erfolgsserie „Game of Thrones“ innerhalb von sieben Staffeln und fast zehn Jahren verändert haben.

Isaac Hempstead Wright, Maisie Williams, Kit Harington, Sophie Turner - allein das Haus Stark aus dem Norden der „Game of Thrones“-Landkarte hat heute ein ganz anderes Gesicht - erwachsen und gereift. Aus den schüchternen Kindern von einst sind Anführer geworden. Die Hauptcharaktere der Serie haben einen erstaunlichen Wandel vollzogen.

So erinnern sich die Stars an ein Jahrzehnt mit „Game of Thrones“

(veröffentlicht am 11.April)

Seit Beginn der Serie 2011 im US-Kabelsender HBO wuchs die Zahl der Zuschauer ständig, 2014 überholte sie sogar das HBO-Flaggschiff "The Sopranos". In der siebten Staffel erreichten die Quoten dann schwindelerregende Höhen: 16,5 Millionen sahen die letzte Episode am Tag der Ausstrahlung live oder per Streaming, weitere 15 Millionen schalteten später ein. Außerdem schauten mehr als eine Milliarde Menschen illegale Downloads und Raubkopien der Serie. Die Serie wurde in 186 Ländern gezeigt. Unter anderem in Großbritannien und in Frankreich wurden die Premieren parallel zur US-Erstausstrahlung mitten in der Nacht ausgestrahlt.

Geld spielt keine Rolle

Die achte Staffel von "Game of Thrones" ist mit einem Budget von 15 Millionen Dollar (13 Millionen Euro) pro Folge die teuerste je produzierte TV-Serie. Viel davon ging für aufwändige Drehorte, Spezialeffekte sowie die Gage der Schauspieler drauf. Hinzu kommt, dass die letzten beiden Folgen mit jeweils 80 Minuten fast Spielfilm-Länge haben. Das finanzielle Risiko für HBO hält sich dabei in Grenzen: Nach Angaben der "New York Times" spielt die Vermarktung der Serie mehr als eine Milliarde Dollar (886 Millionen Euro) jährlich ein. Darüber hinaus zahlten sich die Rekordinvestitionen in 47 Trophäen des begehrten US-Fernsehpreises Emmy aus.

Strenggeheime Produktion

Um zu verhindern, dass wie bei der fünften Staffel vorab etwas über den Inhalt durchsickert, trafen die Produzenten diesmal strenge Sicherheitsvorkehrungen: Zur Irreführung von Hackern und Raubkopierern wurden mehrere Versionen der allerletzten Folge gedreht. Schauspielerin Sophie Turner alias Sansa Stark begab sich im Zuge von Ablenkungsmanövern sogar an falsche Drehorte. Und am Set selbst mussten die Produzenten Drohnen abwehren, die offenbar Unbefugten Einblicke in die neue Staffel geben sollten.

Drehorte als Pilgerstätten

An vielen der 30 Drehorte kurbelte die Fantasy-Saga den Tourismus massiv an: Ein Großteil wurde in Nordirland gedreht, dort strömten "GoT"-Fans an Orte, die zuvor vor allem für gewalttätige Auseinandersetzungen bekannt waren. Auch Island und die spanischen Städte Girona und Osuna erlebten wegen spezieller "Game of Thrones"-Touren einen Besucheransturm. Für die kroatische Küstenstadt Dubrovnik, Kulisse für den Serien-Ort King's Landing, war es allerdings zuviel des Guten: Hier mussten die Besucherzahlen für die mittelalterliche Altstadt beschränkt werden.

Ergebene Fangemeinde

Inspirierend wirkte die Saga auch auf Eltern: Der Name Arya oder Aria von einer der Hauptfiguren schaffte es 2018 unter die Top 20 der beliebtesten britischen Mädchennamen. Populär ist auch Khaleesi: 466 kleine Mädchen in den USA und 77 in Frankreich wurden 2018 nach der Königin der Drachen benannt. Tierschützer sehen die Serie mit gemischten Gefühlen: Tyrion Lannister-Darsteller Peter Dinklage musste an die Fans appellieren, keine Sibirischen Huskys mehr zu kaufen, die den Schattenwölfen in der Serie ähnlich sehen. Denn in Großbritannien wurden seit 2011 sieben Mal mehr Huskys ausgesetzt als zuvor.

Auch Barack Obama outete sich als glühender Fan der Serie, als er noch im Weißen Haus saß. Damals bat er HBO, die sechste Staffel vorab sehen zu dürfen. Sein Nachfolger Donald Trump verwendet immer wieder das Motto "Winter is coming" des Herscherhauses Stark: Abgewandelt baut er es in Twitterbotschaften ein, etwa zum Iran - "sanctions are coming" - und seiner geplanten Mauer zu Mexiko - "The wall is coming" - sehr zum Unwillen des Senders und einiger Schauspieler.

So erinnern sich die Stars an ein Jahrzehnt mit „Game of Thrones“

(veröffentlicht am 9. April)

Am 17. April 2011 wurde die erste Folge von „Game of Thrones“ in den USA ausgestrahlt. Für viele Stars wurde die Serie zum großen Lebensabschnitt - mit vielen lustigen Anekdoten, aber auch Gänsehaut-Momenten.

Knapp 10 Jahre spielten sie Figuren aus dem „Game of Thrones“-Universum. Viele von ihnen reiften von Kindern zu Erwachsenen heran. Und jeder von ihnen nimmt Erinnerungen aus diesem Jahrzehnt mit. Wie unterschiedlich diese sind, zeigen mehrere von HBO veröffentlichte Videointerviews (hier in der zusammengefassten Version) mit den Hauptcharakteren, in denen die Stars von ihren schönsten, schwierigsten und beeindruckendsten Momenten am Set erzählen.

Vor allem für Jon-Schnee-Darsteller Kit Harington waren die Reisen an spektakuläre Drehorte - etwa in die Berglandschaften von Island - eine unvergessliche Erfahrung. „Ich war nie an schöneren Orten in meinem Leben. Das war etwas ganz Spezielles.“ Das es aber auch viele lustige Momente am Set von „Game of Thrones“ gab, beweist Schauspielerin Emilia Clarke, die die Drachenkönigin Daenerys Targaryen in der Serie spielt, mit einer Anekdote aus der ersten Staffel: „Es war mein allererster Tag am Set und ich falle von einem Pferd“, sagt sie mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht. An was sich die anderen Stars aus der Serie erinnern, sehen Sie in dem Video.

Kit Karington zwinkert sich durch Spoiler bei Jimmy Fallon

(veröffentlicht am 6. April 2019)

Der Superstar der Kultserie war am Abend zu Gast in der US-Late-Night-Show und erzählte aus seinem Alltag abseits von „Game of Thrones“. Anschließend konfrontierte ihn sein Gastgeber Jimmy Fallon mit Gerüchten rund um die finale Staffel.Gewohnt charmant, gelegentlich etwas schüchtern und zurückhaltend, aber durchaus zu Späßen aufgelegt, präsentierte sich Kit Harington alias Jon Schnee am Abend als Stargast bei Late-Night-Entertainer Jimmy Fallon. Am Vortag hatten er und seine Schauspielerkollegen noch an der großen Premierenfeier zur achten Staffel von „Game of Thrones“ in New York teilgenommen – hier geht es zu den Bildern der „Game of Thrones“-Premiere.

Natürlich stand auch diesmal das Thema „Game of Thrones“ über allem. Zunächst jedoch ging es um die Frage, wie der 32-Jährige, der mit Serienkollegin Rose Leslie verheiratet ist, sein Privatleben abseits des Show-Rummels verbringt. Denn auch hier nimmt seine Serienkarriere offenbar eine große Rolle ein. So erzählte Harington beispielsweise, dass er bei einer Kostümparty mit dem Motto „bad taste“ (übersetzt: schlechter Geschmack) tatsächlich keine kreativere Idee hatte, als in seinem typischen Jon-Schnee-Outfit zu erscheinen – allerdings nicht professionell aus der Maske, sondern mit billiger Partykluft aus dem Discounter.

Wie bei Jimmy Fallon üblich, gab es zum Ende des Besuchs ein kleines Spielchen. Und das gestaltete sich schwierig für den Stargast. Denn kurz zuvor hatte Kit Harington noch eine kleine Schwäche offenbart: Er kann nicht zwinkern. Ein Versuch vor der Kamera wirkte eher wie ein verkrampftes Blinzeln. Umso lustiger die Aufgabe, die ihm Jimmy Fallon anschließend stellte.

Der Reihe nach trug der Gastgeber Gerüchte rund um die achte Staffel vor - Fantheorien aus dem Netz oder Spekulationen, die sich aus den Trailerbildern ableiten lassen. Harington sollte diese mit einem Zwinkern bestätigen oder mit einem Blinzeln verneinen. Wie sich der Schauspieler dabei schlug und ob er tatsächlich etwas preisgab, sehen Sie im Video.

Premiere in New York - die Stars von „Game of Thrones“ auf dem roten Teppich

(veröffentlicht am 4. April 2019)

Kit Harington, Emilia Clarke, Sophie Turner - sie alle kamen am Abend zur großen Premiere der achten Staffel von „Game of Thrones“ nach New York in die „Radio City Music Hall“. Mit dabei: jede Menge kreischende Fans und Hunderte Kameras. Wir haben die schönsten Bilder der Premiere in unserer Galerie gesammelt. Unser Video mit den Interviews gibt es hier:

Trailer sagt düsteres Ende der 8. Staffel voraus

(veröffentlicht am 3. April 2019)

Millionen Fans sehnen der finalen Staffel von „Game of Thrones“ entgegen. Inzwischen hat der Sender HBO mehrere Bilder und kurze Clips veröffentlicht. Die aktuellsten Bilder lassen auf ein düsteres Ende schließen.

Serienfans warten gespannt auf die letzten sechs Episoden der Kultserie, die ab dem 15. April in Deutschland verfügbar sein werden. Neben dem bislang einzigen längeren Trailer gibt es inzwischen auch diverse Kurzclips, die Schlüsse auf den finalen Showdown der achten Staffel zulassen.

In der letzten Staffel werden sich definitiv die vereinigten Armeen der Menschen und die untoten Soldaten des geheimnisvollen Nachtkönigs gegenüberstehen. Welche Seite den Sieg davontragen wird, bleibt ein wohlgehütetes Geheimnis. Ebenso die Frage, welche Hauptfiguren diesmal in der Serie das Zeitliche segnen müssen - und das sind bekanntermaßen stets einige pro Staffel. Wen wird es diesmal treffen? Etwa den König des Nordens, John Schnee (Kit Harington), die Drachenkönigin Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), gespielt von Emilia Clarke, oder die Lannister-Brüder Tyrion und Jamie? Oder etwa jeden von ihnen?

Eines der insgesamt drei von HBO kürzlich veröffentlichten Videos zum Serienfinale lässt Düsteres erahnen. Während zwei der Spots lediglich mit dem Inhalt des bereits bekannten großen Trailers aufwarten und Fans damit enttäuscht haben, bietet der neueste Clip tatsächlich einige frische Bilder.

In dem rund eine Minute langen Clip liegt Winterfell, die Festung des Nordens und wichtigster Stützpunkt der Streitmacht der Menschen, in Trümmern. Niemand scheint die Ruine noch zu bewohnen. Das Chaos deutet auf eine gewaltige Schlacht hin, die dort stattgefunden haben muss.

Pfeile stecken in den Wänden, Waffen liegen auf dem Boden verteilt - eine davon sollte Fans besonders bekannt vorkommen. Die letzten Sekunden zeigen das blutverschmierte Schwert von John Schnee, das herrenlos auf dem Boden liegt. Im Hintergrund: ein Schatten, der dem Nachtkönig ähnelt.

Ist dies etwa der erste Hinweis auf den fatalen Ausgang der Schlacht? Wird der Nachtkönig triumphieren und die Menschheit versklaven? Wird Winterfell fallen? Ein typisches Happy End soll es den Machern zufolge jedenfalls nicht geben. Ob es tatsächlich zum schlimmsten Szenario kommt, werden die Fans in wenigen Wochen erfahren.

Alle Infos zum Start der 8. Staffel von „Game of Thrones“

(veröffentlicht am 2. April 2019)

Die achte Staffel von "Game of Thrones" startet in der Nacht vom 14. auf den 15. April bei HBO und zeitgleich in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bei Sky. Bevor in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr die erste Episode der achten und letzten Staffel, wahlweise im Original oder auf Deutsch, zu sehen ist, zeigt Sky noch einmal alle vorherigen Staffeln. Wenn Sie sich noch einmal einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse aller Staffeln verschaffen möchten, finden Sie hier unseren Schnelldurchlauf zum Nachlesen.

Ab dem 15. April, 3 Uhr, ist dann die erste Folge der heiß ersehnten letzten Staffel sowohl auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf zu sehen. Auf Sky Atlantic Thrones HD läuft die erste Folge der achten Staffel am 15. April um 20.15 Uhr.

Die ersten beiden Episoden sollen nur etwa 60 Minuten lang sein. Alle weitere Folgen der Staffel sollen deutlich länger werden - in der Spitze sogar bis zu 90 Minuten.

