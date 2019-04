„Game of Thrones“ : Jetzt stehen die genauen Sendetermine für die letzte Staffel fest

Kit Harington (l.) und Emilia Clarke in einer Szene von „Game of Thrones“ (Archivfoto). Foto: obs/HELEN SLOAN

Düsseldorf In wenigen Wochen soll die Geschichte von „Game of Thrones“ mit einer achten Staffel ihr spektakuläres Ende finden. Fans warten sehnsüchtig auf Infos. Nun haben die Sender ihre genauen Sendezeiten veröffentlicht.

Die achte Staffel von "Game of Thrones" startet in der Nacht vom 14. auf den 15. April bei HBO und zeitgleich in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bei Sky. Bevor in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr die erste Episode der achten und letzten Staffel, wahlweise im Original oder auf Deutsch, zu sehen ist, zeigt Sky noch einmal alle vorherigen Staffeln.