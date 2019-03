Serien-Epos: Großes „Game of Thrones“-Finale wird kürzer als erwartet

Winterfell Die Schlacht um Westeros geht am 14. April weiter, das Finale von „Game of Thrones“ wird ausgestrahlt. Jetzt hat US-Sender HBO die jeweiligen Folgenlängen präsentiert. Fans dürften enttäuscht sein.

Bald es ist endlich so weit. Fans auf der ganzen Welt fiebern der finalen Staffel von „Game of Thrones“ entgegen. Am 14. April wird die erste Folge in den USA ausgestrahlt. In Deutschland zeigt Sky die erste Folge in der Nacht auf den 15. April.