Premiere der 8. Staffel in New York : Die Stars aus „Game of Thrones“ auf dem roten Teppich

Düsseldorf Zur Premiere der achten und letzten Staffel der Kultserie „Game of Thrones“ kamen die Stars in der „Radio City Music Hall“ in New York zusammen. Auf dem roten Teppich kam es zum Schaulaufen der Superstars. Das sind die Bilder.

Kit Harrington, Emilia Clarke, Sophie Turner - sie alle kamen am Abend zur großen Premiere der achten Staffel von „Game of Thrones“ nach New York. Mit dabei: jede Menge kreischende Fans und Hunderte Kameras. Wir haben die schönsten Bilder der Premiere in unserer Galerie gesammelt. Unser Video mit den Interviews gibt es hier:

Trailer sagt düsteres Ende der 8. Staffel voraus

(veröffentlicht am 3. April 2019)

Millionen Fans sehnen der finalen Staffel von „Game of Thrones“ entgegen. Inzwischen hat der Sender HBO mehrere Bilder und kurze Clips veröffentlicht. Die aktuellsten Bilder lassen auf ein düsteres Ende schließen.

Serienfans warten gespannt auf die letzten sechs Episoden der Kultserie, die ab dem 15. April in Deutschland verfügbar sein werden. Neben dem bislang einzigen längeren Trailer gibt es inzwischen auch diverse Kurzclips, die Schlüsse auf den finalen Showdown der achten Staffel zulassen.

In der letzten Staffel werden sich definitiv die vereinigten Armeen der Menschen und die untoten Soldaten des geheimnisvollen Nachtkönigs gegenüberstehen. Welche Seite den Sieg davontragen wird, bleibt ein wohlgehütetes Geheimnis. Ebenso die Frage, welche Hauptfiguren diesmal in der Serie das Zeitliche segnen müssen - und das sind bekanntermaßen stets einige pro Staffel. Wen wird es diesmal treffen? Etwa den König des Nordens, John Schnee (Kit Harrington), die Drachenkönigin Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), gespielt von Emilia Clarke, oder die Lannister-Brüder Tyrion und Jamie? Oder etwa jeden von ihnen?

Eines der insgesamt drei von HBO kürzlich veröffentlichten Videos zum Serienfinale lässt Düsteres erahnen. Während zwei der Spots lediglich mit dem Inhalt des bereits bekannten großen Trailers aufwarten und Fans damit enttäuscht haben, bietet der neueste Clip tatsächlich einige frische Bilder.

In dem rund eine Minute langen Clip liegt Winterfell, die Festung des Nordens und wichtigster Stützpunkt der Streitmacht der Menschen, in Trümmern. Niemand scheint die Ruine noch zu bewohnen. Das Chaos deutet auf eine gewaltige Schlacht hin, die dort stattgefunden haben muss.

Pfeile stecken in den Wänden, Waffen liegen auf dem Boden verteilt - eine davon sollte Fans besonders bekannt vorkommen. Die letzten Sekunden zeigen das blutverschmierte Schwert von John Schnee, das herrenlos auf dem Boden liegt. Im Hintergrund: ein Schatten, der dem Nachtkönig ähnelt.

Ist dies etwa der erste Hinweis auf den fatalen Ausgang der Schlacht? Wird der Nachtkönig triumphieren und die Menschheit versklaven? Wird Winterfell fallen? Ein typisches Happy End soll es den Machern zufolge jedenfalls nicht geben. Ob es tatsächlich zum schlimmsten Szenario kommt, werden die Fans in wenigen Wochen erfahren.

Alle Infos zum Start der 8. Staffel von „Game of Thrones“

(veröffentlicht am 2. April 2019)

Die achte Staffel von "Game of Thrones" startet in der Nacht vom 14. auf den 15. April bei HBO und zeitgleich in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bei Sky. Bevor in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr die erste Episode der achten und letzten Staffel, wahlweise im Original oder auf Deutsch, zu sehen ist, zeigt Sky noch einmal alle vorherigen Staffeln.

Ab dem 15. April, 3 Uhr, ist dann die erste Folge der heiß ersehnten letzten Staffel sowohl auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf zu sehen. Auf Sky Atlantic Thrones HD läuft die erste Folge der achten Staffel am 15. April um 20.15 Uhr.

Die ersten beiden Episoden sollen nur etwa 60 Minuten lang sein. Alle weitere Folgen der Staffel sollen deutlich länger werden - in der Spitze sogar bis zu 90 Minuten.

