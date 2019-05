„Game of Thrones“ Staffel 8 : Und am Ende zerfällt alles zu Schutt und Asche

Schauspielerin Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in einer Szene der aktuellen Episode. Foto: AP/Helen Sloan

Winterfell Die vorletzte Folge der finalen Staffel von „Game of Thrones“ wird für heftige Kontroversen sorgen. Denn der große Sieger ist: der „Herr des Lichts“. Achtung Spoilergefahr.

Und am Ende zerfällt alles zu Schutt und Asche. Die Visionen von Bran und vor allem von Daenerys am Ende der zweiten Staffel bewahrheiten sich: Da sah die „Mutter der Drachen“ im Haus der Unsterblichen, wie Asche durch ein zerstörtes Dach auf den Eisernen Thron in Königsmund regnete. Und nun ist es passiert. Sie hat sogar noch mehr getan: Sie trat in die Fußstapfen ihres Vaters, des verrückten Königs, und hat „sie alle verbrannt“ – wie er es tun wollte.

On #LSSC tonight: Don’t talk to Mother of Dragons Daenerys Targaryen until she’s had her coffee. #GoT pic.twitter.com/LCIKwAWz4E — The Late Show (@colbertlateshow) 6. Mai 2019

Freund oder Feind, schuldig oder unschuldig, Kind oder Erwachsener: In ihrer wahnsinnigen Wut hat Daenerys mit ihren Drachen Drogon die gesamte Hauptstadt Königsmund vernichtet und bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Das wird unter den Fans für Kontroversen sorgen. Nicht jeder wird das akzeptieren wollen. Aber es gibt reale Vorbilder aus unserer Geschichte: Die Eroberung von Béziers im Kreuzzug gegen die Katharer in Südfrankreich am 22. Juli 1209. Die Stadt wurde niedergebrannt und alle 20.000 Bewohner niedergemetzelt.

Und für die Anhänger des „Herrn des Lichts“ ist Daenerys damit tatsächlich die „Eine, die versprochen war“ – um das Dunkel zu besiegen. Die rote Priesterin Melisandre sagte in Staffel 4 zu Shireen, der Tochter von Stannis Baratheon: „Es gibt nur eine Hölle. Jene, in der wir leben.“ Für die Anhänger jener Religion ist die Welt damit in Dunkel gehüllt. Und in Staffel 6 meinte Kinvara: „Daenerys wurde im Feuer wiedergeboren, um die Welt neu zu erschaffen.“ Sie werde das Fleisch der Sünder von den Knochen brennen. Der„Herr des Lichts“ ist damit der große Sieger. Denn die fünfte Folge hat uns genau das gezeigt. Und es ist nicht leicht, alles anzusehen.

Die Folge ist intensiv. Sie ist vom Regisseur Miguel Sapochnik großartig gedreht worden. Die Anleihen an den Endzeit-Film „Children of Men“ sind nicht zu übersehen. Vor allem aber ist die Episode auch verstörend. Verbrannte Menschen, von Trümmern erschlagene Bewohner: Es ist ein Gemetzel. Denn Daenerys ist nicht mehr aufzuhalten in ihrer Wut. Sie fühlt sich von allen im Stich gelassen und blickt neidisch auf Jon, den alle lieben. Sie aber würde keiner lieben. Also folgt sie dem destruktiven Rat von Olenna Tyrell in Staffel 7: „Dann sollen sie mich fürchten.“ Und das werden sie nach dem Massaker. Zumal die Frage offen ist, wo sie aufhören wird. Reicht es ihr, Königmund zerstört zu haben? Wir sehen immer wieder kurz die gemalte Karte von Westeros in dieser Folge, die nach und nach von Staub und Stein bedeckt ist. Von Blut und Zerstörung. Das scheint ein Vorbote dessen zu sein, was uns erwartet.

Zumal sich Daenerys von Jon, Tyrion und Sansa verraten fühlt, weil sie das Geheimnis um seine wahre Herkunft verbreitet haben. Varys war ihr erstes Opfer unter ihren Getreuen. Wir vermuten: Es wird nicht ihr letztes sein. Jemand wird sie aufhalten müssen. Und da kommt eigentlich nur Arya infrage, seit sie die Zerstörung, den Tod, das Leid hautnah miterlebt hat. Und das kurz, nachdem sie gerettet worden ist. Von Sandor Clegane, der Arya im letzten Moment klarmacht, wohin ihr Weg sie führen wird. Sie würde am Ende so werden wie er. Es ist nur ein kurzer Moment, aber sie scheint erlöst von ihrem Wunsch nach Vergeltung. Bis sie die Toten auf den Straßen von Westeros sieht. Sie wird dem und Daenerys ein Ende machen. Davon sind wir überzeugt.

Auch weil die anderen potenziellen Helden versagen: Jon ist wie sein Adoptivvater Eddard Stark so stolz und ehrenhaft, dass er an seinem Versprechen gegenüber Daenerys festhält – obwohl er längst ahnt, wohin das führen wird und es am Ende nicht mehr aufhalten kann.

Tyrion verrät seinen alten Freund Varys – weil er immer noch glaubt, dass seine Königin eine Vision für Westeros hat. Sie will aber längst nichts mehr aufbauen, sondern nur noch zerstören. Zumindest hat der „Gnom“ dafür einen herzergreifenden Moment mit seinem Bruder Jaime. Und beide versuchen noch, die Stadt und mit Cersei ihre Familie zu retten. Am Ende stirbt die selbst ernannte Königin mit ihrem Geliebten Zwillingsbruder. Erschlagen von Trümmern der Roten Feste. Sie werden darunter mit allen ihren Plänen und Intrigen begraben. Cersei kann einen für einen Augenblick tatsächlich leidtun.

Zumindest Sandor Clegane findet Erlösung, als er endlich gegen seinen verhassten Bruder Gregor kämpft. Der ist mehr ein Zombie ohne eigenen Willen als ein Mensch. Aber an seinem Hass gegenüber Sandor hat er festgehalten. So sehr, dass er sich von niemanden mehr etwas befehlen lässt. Sie sind vereint in ihrem Wunsch, sich gegenseitig umzubringen – und sterben durch ihren Hass am Ende beide. Die Clegane-Brüder offenbaren indes das ganze Elend in „Game of Thrones“.

Wie wird es also nun weitergehen in der letzten Folge? Jemand muss Daenerys aufhalten, bevor alles brennen wird. Und danach? Tyrion wird von Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen verfolgt werden und sich zurückziehen. Eigentlich kann nur Sansa etwas Neues aufbauen. Denn Jon hat schon zu oft bewiesen, dass er ein guter Anführer ist – aber ein sehr, sehr schlechter Herrscher. Wir denken eher, dass er als gebrochener Mann in den Norden gehen wird. Zu Tormund und seinem Schattenwolf Geist. Und vielleicht erfährt er dort auch die Wahrheit über den Nachtkönig. Denn so ganz glauben wir immer noch nicht, dass sich das erledigt hat. Der finstere Herrscher über die Untoten wurde vor Jahrtausenden schon einmal besiegt und kam zurück.

Produzenten entschuldigen sich für Kaffeebecher-Panne

(veröffentlicht am 7. Mai 2019)

Ein am Set der aktuellen Episode vergessener Kaffeebecher hat Empörung und Spott im Internet ausgelöst. Nun haben sich die Macher der Kultserie geäußert. Man versucht, die Panne mit Humor zu nehmen.

In der jüngst ausgestrahlten Folge der HBO-Serie fiel argusäugigen Fans schnell der „Starbucks“-Becher auf, der kurz auf einem Tisch vor „Drachenmutter“ Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, zu sehen ist. Manche kreativen Bildmonteure lieferten im Netz gleich den Pappbecher der US-amerikanischen Kette mit dem Namen der von Emilia Clarke gespielten Figur - der allerdings kaum auf einen Becher passt: „... Erste ihres Namens, Königin der Andalen und der Ersten Menschen, Khaleesi des Dothrakischen Meeres, Brecherin der Ketten...“. Andere Nutzer hängten verschiedenen Darstellern via Bildbearbeitung die charakteristische grüne Barista-Schürze um.

„Game of Thrones“-Produktionsleiterin Bernie Caulfield bestätigte am Montag in einem Radio-Interview, dass der Becher versehentlich mitgefilmt worden sei. Auch der offizielle Twitter-Account der Serie witzelt mit: „Der Latte, der in der Folge auftauchte, war ein Fehler. Daenerys hatte Kräutertee bestellt.“ Die Fantasy-Saga spielt in einer vom Mittelalter inspirierten Welt. Mit der derzeitigen Ausstrahlung der achten Staffel findet sie ihren Abschluss.

Der Tyrion-Lannister-Doppelgänger aus Pakistan

(veröffentlicht am 7. Mai)

Noch vor wenigen Tagen hatte Rozi Khan keine Ahnung von der TV-Kultserie „Game of Thrones“. Aber mittlerweile fragen den pakistanischen Kellner immer mehr Kunden nach einem Selfie - wegen seiner Ähnlichkeit mit dem US-Schauspieler Peter Dinklage.

Oder: Weil Khan so aussieht wie „GoT“-Antiheld Tyrion Lannister. Die optische Ähnlichkeit entsteht nicht nur durch Frisur, Bart und Gesichtszüge, sondern beide sind kleinwüchsig. Er sei 1,33 Meter groß, sagt Khan der Nachrichtenagentur AP. „Gott hat zwei ähnliche Männer geschaffen, der eine ist ein berühmter Schauspieler und der andere ein armer Kellner“, erklärt er und erinnert sich an das Gegrinse und Gelächter von Fremden und sogar Familienangehörigen, das ihm wehgetan hat. „Diese Leute, Passanten und Verwandte, die wegen meiner Größe über mich gelacht haben, kommen jetzt und machen Selfies mit mir.“

Möglicherweise werde er als Kellner leben und sterben, sagt der Pakistaner. „Aber ich bin froh, dass ein Mensch, der aussieht wie ich, mit Respekt behandelt wird.“

Der 49 Jahre alte Dinklage spielt den spritzigen und listigen Lannister seit dem Serienbeginn von „Game of Thrones“ im Jahr 2011. Der Amerikaner habe viel getan, um Menschen mit Kleinwuchs im Kampf gegen Vorurteile zu helfen, sagt Khan. Er freue sich über seinen Erfolg.

Zugleich hofft er, dass die Ähnlichkeit mit einem der beliebtesten Fantasy-Charaktere der vergangenen Jahre ihm aus seiner Armut helfen kann. Nicht nur im Restaurant bittet die Kundschaft um Fotos, auf der Straße wird er ebenfalls angesprochen. Zuletzt spielte er sogar in einer Fernsehwerbung für einen Lieferservice in Pakistan mit.

Als Erstes habe ihm der Sohn des Restaurantbesitzers von seiner Ähnlichkeit zu Dinklage beziehungsweise Lannister erzählt, so Khan. In den sozialen Netzwerken teilte der vor rund zwei Monaten ein Foto von dem Kellner.

Schließlich schaute auch Khan einige Folgen „Game of Thrones“, das im pakistanischen Kabelfernsehen läuft. Obgleich er die Untertitel nicht lesen konnte - denn der 26-Jährige ging niemals zur Schule und lernte nicht Schreiben und Lesen - sah er seinem Doppelgänger gerne zu.

Dass in ihm nun eigene Hollywood-Hoffnungen wachsen, ist wohl verständlich: „Ich wünsche mir, mit Dinklage in Filmen zu arbeiten“, erklärt Khan. „Für mich würde ein Traum in Erfüllung gehen, wenn ich ihn treffen könnte.“

Die Überlebenden am Scheideweg

(Veröffentlicht am 6. Mai)

Die große Schlacht ist geschlagen. Und natürlich nimmt die Folge 4 nun das Tempo raus. Dafür aber kehrt sie zurück zu den Wurzeln von „Game of Thrones“: Es wird geredet, geplant und Menschen müssen sich entscheiden. So wie Jon und Daenerys. In der großen Feier nach der Schlacht muss die „Drachenkönigin“ feststellen, wie isoliert sie eigentlich in Westeros ist. Die Wildlinge und die Männer des Nordens feiern mit Jon, Tyrion sitzt bei seinem Bruder – und ihr bleibt nur Varys. Zumal Sansas Blicke mehr als deutlich machen, welche Kluft zwischen ihnen steht.

Später stellt sie Jon zur Rede. Irgendwie glauben wir, dass es der letzte private Moment zwischen den beiden sein wird: Beide sagen sich, dass sie sich lieben. Was romantisch beginnt, findet aber ein jähes Ende. Seine wahre Herkunft steht zwischen ihnen. Dabei scheint beide seltsamerweise weniger zu stören, dass Daenerys seine Tante ist. Vielmehr geht es um die Thronfolge. Ihre Gesichter sind dabei wunderbar in Szene gesetzt worden. Jeweils wird nur eine Hälfte vom Feuer erleuchtet, die andere liegt im Dunkel. Beide sind am Scheideweg. Aber naiv, wie Jon ist, glaubt er wirklich, dass es für sie beide eine Zukunft gibt – weil er den Thron ja gar nicht haben möchte. Daenerys erkennt indes genau, dass alleine die Tatsache seiner Herkunft als rechtmäßiger Sohn von Rhaegar Targayen und Lyanna Stark eine Gefahr für sie und ihre Legitimation darstellt.

Er solle doch das Geheimnis für sich behalten, bittet sie ihn inständig. „Ich muss es Sansa und Arya sagen“, erwidert er. Er tut also das, worum ihn die jüngste Stark-Tochter bei ihrer Begegnung in der ersten Folge dieser Staffel gebeten hat. Er solle nie vergessen, dass er zur Familie Stark gehöre.

Daenerys befürchtet indes, dass mit jedem Mitwisser ihr Anspruch schwindet – völlig zu Recht, wie sich herausstellt. Als er sich dann aber für seine Familie entscheidet, wirkt Daenerys schlagartig kühl, distanziert und düster. Es ist nicht das letzte Mal in dieser Folge, dass ihre dunkle Seite Oberhand zu gewinnen scheint. Denn so nah am Ziel nach all diesen Jahren sieht sie, wie ihr alles mehr und mehr entgleitet. Sie ist wütend, sie hat Angst und sie wird ungeduldig.

Als Sansa ihr später rät, den Truppen nach der Schlacht Zeit zur Erholung zu geben, wischt sie das vom Tisch – und pocht auf ihren Machtanspruch als Königin und die gegebenen Versprechen. Sie wolle nun Cersei mit Stamm und Wurzel ausrotten. Tyrion muss da schlucken. Schließlich geht es trotz allem, was zwischen ihnen steht, um seine Schwester. Jon aber beugt sich. Hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen und der Vernunft, zwischen Daenereys und Sansa – die der Drachenmutter eiskalte Blicke zuwirft. Man möchte Jon da schütteln und denkt an Maester Aemon in der fünften Staffel. Der hatte Jon in einer ähnlich schwierigen Situation geraten: „Tötet den Jungen in euch und lasst den Mann hervortreten.“ Das würden wir ihm jetzt auch gerne sagen.

Daenerys zwischen Wut und Wahnsinn

In der langen Reihe der taktischen Fehler in Game of Thrones spielt es indes kein Rolle mehr, ob Truppen ausgeruht sind oder nicht. Gravierender ist, dass Daenerys mit ihren Schiffen und Drachen zunächst nach Drachenstein zurückkehren möchte. Schon beim Anblick der Insel denken wir uns, dass Cerseis Verbündeter Euron Graufreud dort auf sie warten würde – wenn er klug ist. Er ist klug. Mit verbesserten Versionen des „Skorpions“, der Ballista aus der siebten Staffel, vernichtet er nicht nur einen Großteil von Daenerys’ Flotte. Er tötet auch ihren Drachen Rhaegal. Und mit jedem ihrer „Kinder“ verliert sie ein Stück ihrer Macht und gleitet in den Wahnsinn ab.

Das erkennen auch Tyrion und Varys, die sie davon abhalten wollen, aus Wut heraus ganz Königmund zu zerstören. Mit allen unschuldigen Menschen, die sie vorgibt, beschützen zu wollen. Wir wagen die Vermutung, dass es ihnen nicht gelingen wird. Schon in der Vergangenheit neigte Daenerys dazu, drastisch und brutal vorzugehen, um sich durchzusetzen. Nun steht sie noch mehr mit dem Rücken zur Wand. Als dann noch ihre treue Dienerin Missandei vor ihren Augen auf Geheiß Cerseis geköpft wird, ist sie noch mehr entschlossen, Vergeltung zu üben. Ihr wahres Ziel verliert sie dabei Stück für Stück aus den Augen.

Diese Gefahr hat Varys indes schon früher erkannt. Im Gespräch mit Tyrion deutet er an, sie verraten zu wollen – weil er dem Reich und dem Menschen diene. Nicht zwangsläufig Daenerys. Zumal beide von Sansa wissen, dass Jon der wahre Thronfolger ist. Danereys hatte mit ihrer Befürchtung recht: Je größer der Kreis der Mitwisser wird, desto mehr schwindet ihre Macht. Es ist aber herrlich, Tyrion und Varys zuzuhören. Es erinnert an die vergangenen Zeiten von „Game of Thrones“, als die Welt noch so einfach schien. Am Ende aber steht ein wahrscheinlicher Verrat. Da war doch was in Staffel 6: In Meereen mit der „Roten Priesterin“ Kinvara. Die hatte zu Varys gesagt: „Wir dienen derselben Königin.“ Und wenn er ein wahrer Freund von Daenerys sei, habe er nichts von ihr zu befürchten. Was das nun heißen wird, wird sich zeigen. Melisandre hatte zudem zu Varys gesagt, dass er in Westeros sterben werde. Aber dazu scheint er bereit, um die Menschen von einer Wahnsinnigen zu beschützen.

Zumal Cersei Öl ins Feuer alle Ängste gießt: Sie öffnet die „Rote Feste“ in Königmund, damit das Volk dort vor der drohenden Belagerung Schutz suchen kann. Tatsächlich baut sie einen menschlichen Schutzschild um sich herum auf. Wenn Daenerys sie vom Thron stürzen will, soll der Preis mit dem Blut Unschuldiger bezahlt werden. Cersei ist und bleibt durchtrieben. Auch als sie zu Euron sagt, dass sie schwanger sei. Das Kind ist eigentlich von Jaime, aber der brutale Admiral sieht sich da schon als Begründer einer neuen Dynastie. Und wir wissen noch nicht einmal, ob sie überhaupt noch schwanger ist oder es jemals war. Cersei benutzt ihn.

So wie sie früher Jaime benutzt hat. Er und Brienne finden zwar zueinander und ins Bett. Der Traum vieler weiblicher Fans erfüllt sich. Und er will tatsächlich bei ihr bleiben. Aber dann sattelt er doch sein Pferd und reitet zurück nach Königsmund, um für Cersei zu kämpfen. In einem bitteren Moment der Selbsterkenntnis sagt er zu Brienne, dass er kein guter Mensch sei. Er habe für Cersei Abscheuliches getan. Frei- und bereitwillig. Das sage alles über ihn aus.