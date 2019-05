„Game of Thrones“ - Spoiler : Die Überlebenden am Scheideweg

Winterfell Es scheint, als ob der Krieg gegen den Nachtkönig und die Untoten vorbei ist. In der vierten Episode der finalen Staffel müssen sich die Überlebenden fragen, was sie eigentlich wollen.

Die große Schlacht ist geschlagen. Und natürlich nimmt die Folge 4 nun das Tempo raus. Dafür aber kehrt sie zurück zu den Wurzeln von „Game of Thrones“: Es wird geredet, geplant und Menschen müssen sich entscheiden. So wie Jon und Daenerys. In der großen Feier nach der Schlacht muss die „Drachenkönigin“ feststellen, wie isoliert sie eigentlich in Westeros ist. Die Wildlinge und die Männer des Nordens feiern mit Jon, Tyrion sitzt bei seinem Bruder – und ihr bleibt nur Varys. Zumal Sansas Blicke mehr als deutlich machen, welche Kluft zwischen ihnen steht.

Später stellt sie Jon zur Rede. Irgendwie glauben wir, dass es der letzte private Moment zwischen den beiden sein wird: Beide sagen sich, dass sie sich lieben. Was romantisch beginnt, findet aber ein jähes Ende. Seine wahre Herkunft steht zwischen ihnen. Dabei scheint beide seltsamerweise weniger zu stören, dass Daenerys seine Tante ist. Vielmehr geht es um die Thronfolge. Ihre Gesichter sind dabei wunderbar in Szene gesetzt worden. Jeweils wird nur eine Hälfte vom Feuer erleuchtet, die andere liegt im Dunkel. Beide sind am Scheideweg. Aber naiv, wie Jon ist, glaubt er wirklich, dass es für sie beide eine Zukunft gibt – weil er den Thron ja gar nicht haben möchte. Daenerys erkennt indes genau, dass alleine die Tatsache seiner Herkunft als rechtmäßiger Sohn von Rhaegar Targayen und Lyanna Stark eine Gefahr für sie und ihre Legitimation darstellt.

Er solle doch das Geheimnis für sich behalten, bittet sie ihn inständig. „Ich muss es Sansa und Arya sagen“, erwidert er. Er tut also das, worum ihn die jüngste Stark-Tochter bei ihrer Begegnung in der ersten Folge dieser Staffel gebeten hat. Er solle nie vergessen, dass er zur Familie Stark gehöre.

Daenerys befürchtet indes, dass mit jedem Mitwisser ihr Anspruch schwindet – völlig zu Recht, wie sich herausstellt. Als er sich dann aber für seine Familie entscheidet, wirkt Daenerys schlagartig kühl, distanziert und düster. Es ist nicht das letzte Mal in dieser Folge, dass ihre dunkle Seite Oberhand zu gewinnen scheint. Denn so nah am Ziel nach all diesen Jahren sieht sie, wie ihr alles mehr und mehr entgleitet. Sie ist wütend, sie hat Angst und sie wird ungeduldig.

Als Sansa ihr später rät, den Truppen nach der Schlacht Zeit zur Erholung zu geben, wischt sie das vom Tisch – und pocht auf ihren Machtanspruch als Königin und die gegebenen Versprechen. Sie wolle nun Cersei mit Stamm und Wurzel ausrotten. Tyrion muss da schlucken. Schließlich geht es trotz allem, was zwischen ihnen steht, um seine Schwester. Jon aber beugt sich. Hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen und der Vernunft, zwischen Daenereys und Sansa – die der Drachenmutter eiskalte Blicke zuwirft. Man möchte Jon da schütteln und denkt an Maester Aemon in der fünften Staffel. Der hatte Jon in einer ähnlich schwierigen Situation geraten: „Tötet den Jungen in euch und lasst den Mann hervortreten.“ Das würden wir ihm jetzt auch gerne sagen.

Daenerys zwischen Wut und Wahnsinn

In der langen Reihe der taktischen Fehler in Game of Thrones spielt es indes kein Rolle mehr, ob Truppen ausgeruht sind oder nicht. Gravierender ist, dass Daenerys mit ihren Schiffen und Drachen zunächst nach Drachenstein zurückkehren möchte. Schon beim Anblick der Insel denken wir uns, dass Cerseis Verbündeter Euron Graufreud dort auf sie warten würde – wenn er klug ist. Er ist klug. Mit verbesserten Versionen des „Skorpions“, der Ballista aus der siebten Staffel, vernichtet er nicht nur einen Großteil von Daenerys’ Flotte. Er tötet auch ihren Drachen Rhaegal. Und mit jedem ihrer „Kinder“ verliert sie ein Stück ihrer Macht und gleitet in den Wahnsinn ab.

Das erkennen auch Tyrion und Varys, die sie davon abhalten wollen, aus Wut heraus ganz Königmund zu zerstören. Mit allen unschuldigen Menschen, die sie vorgibt, beschützen zu wollen. Wir wagen die Vermutung, dass es ihnen nicht gelingen wird. Schon in der Vergangenheit neigte Daenerys dazu, drastisch und brutal vorzugehen, um sich durchzusetzen. Nun steht sie noch mehr mit dem Rücken zur Wand. Als dann noch ihre treue Dienerin Missandei vor ihren Augen auf Geheiß Cerseis geköpft wird, ist sie noch mehr entschlossen, Vergeltung zu üben. Ihr wahres Ziel verliert sie dabei Stück für Stück aus den Augen.

Diese Gefahr hat Varys indes schon früher erkannt. Im Gespräch mit Tyrion deutet er an, sie verraten zu wollen – weil er dem Reich und dem Menschen diene. Nicht zwangsläufig Daenerys. Zumal beide von Sansa wissen, dass Jon der wahre Thronfolger ist. Danereys hatte mit ihrer Befürchtung recht: Je größer der Kreis der Mitwisser wird, desto mehr schwindet ihre Macht. Es ist aber herrlich, Tyrion und Varys zuzuhören. Es erinnert an die vergangenen Zeiten von „Game of Thrones“, als die Welt noch so einfach schien. Am Ende aber steht ein wahrscheinlicher Verrat. Da war doch was in Staffel 6: In Meereen mit der „Roten Priesterin“ Kinvara. Die hatte zu Varys gesagt: „Wir dienen derselben Königin.“ Und wenn er ein wahrer Freund von Daenerys sei, habe er nichts von ihr zu befürchten. Was das nun heißen wird, wird sich zeigen. Melisandre hatte zudem zu Varys gesagt, dass er in Westeros sterben werde. Aber dazu scheint er bereit, um die Menschen von einer Wahnsinnigen zu beschützen.

Zumal Cersei Öl ins Feuer alle Ängste gießt: Sie öffnet die „Rote Feste“ in Königmund, damit das Volk dort vor der drohenden Belagerung Schutz suchen kann. Tatsächlich baut sie einen menschlichen Schutzschild um sich herum auf. Wenn Daenerys sie vom Thron stürzen will, soll der Preis mit dem Blut Unschuldiger bezahlt werden. Cersei ist und bleibt durchtrieben. Auch als sie zu Euron sagt, dass sie schwanger sei. Das Kind ist eigentlich von Jaime, aber der brutale Admiral sieht sich da schon als Begründer einer neuen Dynastie. Und wir wissen noch nicht einmal, ob sie überhaupt noch schwanger ist oder es jemals war. Cersei benutzt ihn.

So wie sie früher Jaime benutzt hat. Er und Brienne finden zwar zueinander und ins Bett. Der Traum vieler weiblicher Fans erfüllt sich. Und er will tatsächlich bei ihr bleiben. Aber dann sattelt er doch sein Pferd und reitet zurück nach Königsmund, um für Cersei zu kämpfen. In einem bitteren Moment der Selbsterkenntnis sagt er zu Brienne, dass er kein guter Mensch sei. Er habe für Cersei Abscheuliches getan. Frei- und bereitwillig. Das sage alles über ihn aus.

Viele, viele Andeutungen

Und eventuell wird Bronn ihn richten. Wie wir gedacht haben, hat der keine Hemmungen Jaime oder Tyrion zu töten. Er bietet ihnen aber die Gelegenheit, sich frei zu kaufen. Tyrion hatte immer gesagt, er würde jedes Kopfgeld auf ihn verdoppeln. Das würde er auch jetzt tun – wenn Cersei geschlagen ist. Rosengarten soll Bronn gehören. Der nimmt das an. Mit der Erinnerung, dass er sie beide finden wird, wenn sie ihr Wort nicht halten. Das zeichnet sich etwas ab.

Ebenso, dass die Sache mit dem Nachtkönig vielleicht noch nicht ausgestanden ist. Der „Zwiebelritter“ Ser Davos erzählt Tyrion, wie mysteriös Melisandre als Priesterin des „Herrn des Lichts“ gestorben ist. Und er stellt die Frage in den Raum, ob das Wenige jetzt wirklich alles war, was dieser Gott zu bieten hatte? Das fragen wir uns auch. Zumal Tormund noch einmal daran erinnert, wie Jon gestorben und von den Toten auferstanden ist. Ja, wofür eigentlich? Den Kampf gegen die Wildlinge hat Stannis entschieden. Gegen Ramsay half ihm Sansa mit den Truppen aus dem „Grünen Tal“. Den Nachtkönig hat Arya getötet. Was hat Jon also Großes geleistet? Ein Puzzle-Stück fehlt uns da.

Tormund selbst indes erleidet emotionalen Schiffbruch: Als seine heiß geliebte Brienne sich mit Jaime zurückzieht, tröstet er sich zunächst mit einem Mädchen aus Winterfell – und zieht dann mit den Wildlingen zurück in den „wahren Norden“. Jetzt, da die Bedrohung durch den Nachtkönig vorbei ist. Jon bittet ihm, seinen Schattenwolf „Geist“ mitzunehmen, der jenseits der Mauer zu Hause sei und nicht im Süden. Ein erster Hinweis auf Jons Schicksal? Bei der Verabschiedung sagt Tormund zudem noch, dass Jon den Norden in sich habe. Deutlicher kann es nicht mehr werden. Seine Zukunft liegt nicht in Königsmund.

Die von Arya schon. Sie hat dort noch mehrere Rechnungen offen unter anderem mit Cersei. So wie Sandor Clegane, der die Sache mit seinem Bruder regeln möchte. Die beiden reiten wieder gemeinsam. Und auf eine verdrehte Art und Weise passen sie zueinander. Mehr jedenfalls als Arya und Gendry, den sie eine Abfuhr erteilt – als er sie als neuer Lord Baratheon heiraten möchte. Es gibt eben kein Happy End in Game of Thrones. Für niemanden.

+++++

Schauspielerin Sophie Turner feiert Hochzeit in Las Vegas

(Veröffentlicht am 2. Mai)

Nach dem Ende der Dreharbeiten und Promo-Touren haben die Stars von „Game of Thrones“ jetzt auch mal Zeit für Privates. Sophie Turner (Sansa Stark) jedenfalls nutzte die Zeit für ihre Hochzeit.

Die Schauspielerin und der Sänger Joe Jonas gaben sich in Las Vegas das Ja-Wort. In Las Vegas leitete ein Elvis-Presley-Schauspieler die Trauung am Mittwoch. Eine mit der Pressearbeit für Turner beauftragte Person bestätigte die Eheschließung.

Als die Braut zum Traualtar ging, trugen die Countrysänger Dan + Shay ihren Hit „Speechless“ vor. Der DJ Diplo übertrug einen Teil der Zeremonie live bei Instagram, darunter die Eheversprechen des Paars. „Ich verspreche dir, ich werde dich niemals verlassen“, sagten Jonas und Turner. „Ich werde dich lieben und dir vertrauen, alle Tage meines Lebens. In Krankheit und in Gesundheit, für immer und immer.“

Jonas hatte vor der Trauung in Las Vegas in den USA von einer Hochzeit in Frankreich gesprochen. Jonas und Turner hatten sich im November 2016 besser kennengelernt. Jonas machte Turner, die in „Game Of Thrones“ Sansa Stark spielt, im Oktober 2017 einen Heiratsantrag.

+++++

„Game of Thrones“ geht in der langen Nacht an die Grenzen

(Veröffentlicht am 2 Mai)

Die Erwartungen an die dritte Episode der finalen Staffel von „Game of Thrones“ waren gigantisch - und sie sollten erfüllt werden. In insgesamt 82 Minuten boten die Macher der Kultserie den Fans eine spektakuläre Schlacht. Mit dabei: Der Großteil aller Hauptfiguren der Serie, ein extra für die Episode massiv ausgebautes XXL-Winterfell und spektakuläre Bilder aus der Effektschmiede.

Doch nicht nur vor der Kamera sollte die Schlacht der Menschen gegen die Armee des finsteren Nachtkönigs eine regelrechte Tortur bedeuten. Tatsächlich mussten Kit Harrington (Jon Schnee), Maisie Williams (Arya Stark) oder Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) einige harte Wochen hinter sich bringen, bis endlich die letzte Szene im Kasten war.

Wie sie diesen einzigartigen Dreh erlebt haben, schildern sie in einem Making-of-Video, das HBO unmittelbar nach Ausstrahlung der dritten Episode veröffentlicht hat.

+++++

Ein episches Halbfinale - unser Fazit zur dritten Episode

(Veröffentlicht am 29. April)

Die dritte Folge enttäuscht nicht. Großartige Bilder, großartige Szenen, ein bedrohlicher Nachtkönig – und eine überraschende Auflösung.

Und so beginnt es: Regisseur Miguel Sapochnik hat schon in der Vergangenheit bewiesen, dass er große Schlachten inszenieren kann. Und in der dritten Folge liefert er ein Glanzstück ab. Am Anfang steht ein cineastisches Zitat aus Weltkriegsdramen wie „Abbitte“. Die Kamera folgt Sam, der in den Vorbereitungen zur Schlacht verloren wirkt. Dann schwenkt sie um auf Tyrion. Und nach und nach werden uns alle wichtige Haupt- und Nebenfiguren gezeigt. Die Spannung wird immer größer. Und gerade als man denkt, jetzt geht es gleich los: Auftritt Melisandre.

Die rote Priesterin erscheint rechtzeitig zur Schlacht – um mit ihren magischen Kräften die Truppen zu unterstützen. Eigentlich hatte Jon ihr gesagt, dass er sie hinrichten lassen wird, wenn sie noch einmal in den Norden kommt. Darum sagt sie zu Ser Davos, dass er sich das sparen könne. Sie werde bis zum Morgengrauen tot sein. Allerdings tauscht sie einen sehr intensiven Blick mit Arya aus. Der wird sich erst zum Ende auflösen.

Zumal ohne Melisandres Magie die Schlacht noch schneller entschieden wäre, als wir befürchtet haben. Und die ist tatsächlich episch und beginnt mit einem Moment, der sich ins Gedächtnis brennt: Die Dothraki reiten mit flammenden Schwertern – dank Melisandre – in die Schlacht, während über ihnen brennende Drachenglas-Geschosse von Katapulten die Nacht geradezu zerschneiden. An der Spitze: Jorah Mormont. Gänsehaut! Was folgt, ist indes ernüchternd. Aus der Ferne sieht man von Winterfell aus, wie nach und nach die Feuer der Schwerter erlöschen. Die erste Angriffswelle der Lebenden ist schnell gebrochen.

Wenn alles verloren scheint

Und das ist nur der Vorbote: Trotz aller Vorbereitungen und Bemühungen ist die schiere Masse der Untoten zu groß, als dass sie etwas aufhalten könnte. Hektische Schnitte machen das Chaos des Kampfes begreiflich und treiben den Puls in die Höhe. Auch wenn es manchmal schwerfällt, den Überblick zu behalten. Und sogar die übermächtigen Drachen Rhaegal und Drogon nimmt der Nachtkönig schnell aus dem Spiel – als er einen Eissturm aufziehen lässt. Ja, er ist tatsächlich in Winterfell. Nicht in Königsmund und nicht bei der Zitadelle. Er führt seine Truppen in den Kampf. Und nein, Drachenfeuer kann ihm nichts anhaben. Am Ende ist es, wie Sandor Clegane sagt: „Wir kämpfen gegen den Tod. Das können wir nicht gewinnen.“

Und so scheint es auch. Eddison von der Nachtwache stirbt, als er Sam beschützt. Jorah Mormont tut sein Bestes, um Daenaerys zu verteidigen – aber er fällt am Ende doch. Selbst die Drachen haben kaum eine Chance. Und die kleine Fürstin Lyanna Mormont, die uns bislang so sehr beeindruckt hat – sie stirbt, wie sie aufgetreten ist. Bis zum Ende entschlossen. Das treibt uns Tränen in die Augen.

Auch die Befürchtung bewahrheitet sich, dass die Gruft am Ende zur Falle wird. Die Toten finden ihren Weg. Allerdings gibt es dort zuvor die besten Dialoge der Folge. Varys sagt mit einem Anflug von Galgenhumor: „Wenigstens sind wir bereits in einer Krypta.“ Sansa und Tyrion indes kommen sich wieder etwas näher. Er sagt: „Wir hätten verheiratet bleiben sollen.“ Sie sagt: „Ihr wart der Beste von ihnen.“ Und doch zeichnet sich bereits die Zeit nach der Schlacht. „Es hätte nicht gehalten“, so Sansa. Wegen seiner Treue zur Drachenkönigin. Da zeichnet sich etwas zwischen den beiden ab, glauben wir.

Wenn die überraschende Erlösung naht