„Game of Thrones“ : Hier sehen Sie die achte Staffel in Deutschland

Kit Harington (l.) und Emilia Clarke in einer Szene von „Game of Thrones“ (Archivfoto). Foto: obs/HELEN SLOAN

Düsseldorf Ab dem 15. April findet die Geschichte von „Game of Thrones“ mit einer achten Staffel ihr spektakuläres Ende. So können Sie die Folgen in Deutschland sehen.

Die achte Staffel von "Game of Thrones" startete in der Nacht vom 14. auf den 15. April bei HBO und zeitgleich in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bei Sky. Bevor in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr die erste Episode der achten und letzten Staffel, wahlweise im Original oder auf Deutsch, zu sehen war, zeigte Sky noch einmal alle vorherigen Staffeln.

Ab dem 8. April wurde der Sender Sky Atlantic HD vorübergehend zum Sender Sky Atlantic Thrones HD. Jeden Tag gab es eine Staffel der Fantasy-Saga sowie diverse Specials zu sehen. Los ging es am 8. April um 21.30 Uhr. Die letzte Episode der siebten Staffel endete in der Nacht vom 14. auf den 15. April.

Wo wird die achte Staffel von „Game of Thrones“ ausgestrahlt?

Ab 3 Uhr war dann die erste Folge der heiß ersehnten letzten Staffel sowohl auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf zu sehen. Auf Sky Atlantic Thrones HD läuft die erste Folge der achten Staffel am 15. April um 20.15 Uhr.

Gibt es eine Wiederholung der aktuellen Folge von „Game of Thrones“?

Alle Folgen werden immer montags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sein. Nach jeder TV-Ausstrahlung sind die Episoden im Stream per Sky Q, Sky Go und Sky Ticket auf Abruf bereitgestellt.

Die achte Staffel steht ganz im Zeichen des finalen Showdowns zwischen dem Nachtkönig und seiner Armee der Untoten und John Schnee, der mit seinen Verbündeten für das Überleben der Menschheit kämpft. Bereits vor Monaten haben die Macher ein spektakuläres Finale im Stil einer Kino-Blockbuster-Produktion angekündigt. Daher spekuliert die Fanszene bereits eifrig, welche Seite am Ende den Sieg für sich beanspruchen kann und welche zentralen Figuren der Serie diesmal das Zeitliche segnen müssen.

„Game of Thrones“ bei Amazon

Auch beim Video-Streaming-Dienst Amzone Prime Video sollen die neuen Folgen zu sehen sein. Der genaue Termin, wann die Folgen online gestellt werden, steht noch nicht fest.

