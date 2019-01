„Game of Thrones“-Finale: HBO verrät Start-Termin mit neuem Trailer

„Game of Thrones“-Finale

Die Schauspieler Kit Harington und Emilia Clarke in einer Szene der vergangenen Staffel von „Game of Thrones“ (Archivfoto). Foto: AP/Macall B. Polay

Los Angeles Nun ist er quasi amtlich - der Starttermin, auf den die Fans der Kultserie „Game of Thrones“ schon lange hinfiebern. Der Sender verkündete die Neuigkeit mit spektakulären Bildern.

Die achte und letzte Staffel der Kultserie beginnt am 14. April, teilte der Sender HBO am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Normalerweise sind die neuen „GoT“-Folgen unmittelbar nach US-Start auch in Deutschland zu sehen.