Werbung in Superbowl-Pause: Angeblicher Trailer zu „Game of Thrones“ floppt bei Fans

Düsseldorf Mit einem Werbespot zur anstehenden letzten Staffel der HBO-Serie „Game of Thrones“ sollte den Fans in der Werbepause des Superbowl offenbar die Wartezeit versüßt werden. Doch der Clip entpuppte sich als Bierwerbung, die wenig Lust auf mehr machte.

Am 14. April soll die weltweit erfolgreiche HBO-Serie „Game of Thrones“ ein furioses Finale bekommen. Die sechs letzten Episoden, die mit gewaltigem Aufwand und riesigen finanziellen Mitteln produziert wurden, werden von den Fans sehnsüchtig erwartet. Ebenso wartet die Welt auf einen ersten langen Trailer mit Originalszenen der Fortsetzung.

Daher haben wahrscheinlich auch die meisten Zuschauer des Superbowl in der Werbepause große Augen gemacht, als plötzlich ein mittelalterlicher Schaukampf im „Game of Thrones“-Stil auf den Bildschirm flimmerte. Der erste Trailer zur achten Staffel? Nein, lediglich aufwendig verkleidete Bierwerbung der Marke „Bud Light“.

Amüsant ist der Ritter in blau eingefärbter „Bud Light“-Rüstung und das Duell mit einem bereits bekannten Schurken vergangener Episoden ist durchaus aufwändig inszeniert. Allerdings hat der Schaukampf ebenso wenig mit der finalen Staffel zu tun wie der Drache, der die Arena am Ende des Werbespots in Flammen aufgehen lässt. Da hilft es auch nicht, dass in der letzten Sequenz noch der längst bekannte Starttermin für das Serienfinale eingeblendet wird.