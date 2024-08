Generationswechsel im ZDF Galeske, Donzelli, Hamm - mehrere Top-Sportreporter hören auf

Zu den bekanntesten ZDF-Journalisten, die in Paris ihren letzten Einsatz bei Olympischen Sommerspielen erlebten, gehören auch Aris Donzelli (Tennis), Norbert Galeske (Rudern und Kanu-Sprint) und Michael Pfeffer (Radsport und Boxen). Alle waren für das ZDF zudem bei Wintersport-Übertragungen im Einsatz. Auch der Leichtathletik-Experte Norbert König hört auf und war bereits am Freitag am Ende der Live-Übertragung von seiner Kollegin Katrin Müller-Hohenstein emotional verabschiedet worden.