Verstorbener Schauspieler Nach Tod von Fritz Wepper – Änderung des TV-Programms zum Karfreitag

Am 29. März zeige Das Erste um 15.20 Uhr die Krimikomödie „Lindburgs Fall“ mit Wepper in der Hauptrolle sowie direkt im Anschluss noch einmal die letzten beiden Folgen der Serie „Um Himmels Willen“, teilte die ARD am Montagnachmittag mit. Mit der Rolle des Bürgermeisters Wöller in der Nonnenserie „Um Himmels Willen“ hatte sich Wepper in die Herzen eines Millionenpublikums gespielt.