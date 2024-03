TV-Legende Schauspieler Fritz Wepper im Alter von 82 Jahren gestorben

Fritz Wepper sah sich als vom Glück gesegnet. „Ich bin ein Sonntagskind“, stellte er vor einigen Jahren fest. Wer dem Schauspieler begegnete, konnte in der Tat einen fröhlichen Menschen erleben, der charmant und unterhaltsam erzählen und plaudern konnte. So manchen Schicksalsschlägen zum Trotz bewahrte sich der Münchner seinen Optimismus, auch weil er immer seinen jüngeren Bruder Elmar an seiner Seite wusste. Ihre Kindheit hatte sie zusammengeschweißt und in ihnen die gleiche Leidenschaft geweckt - zur Schauspielerei. Nun sind beide tot. Rund fünf Monate nach Elmar ist auch Fritz Wepper gestorben, am Montag im Alter von 82 Jahren, wie sein Anwalt und guter Freund Norman Synek mitteilte.