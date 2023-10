Nach plötzlichem Tod des Schauspielers Prominente Freunde trauern um „Friends“-Star Matthew Perry

Morgan Fairchild, die in „Friends“ die Mutter des von Perry verkörperten Chandler spielte, schrieb auf der Plattform X (ehemals Twitter), dass sie „untröstlich über den frühen Tod meines „Sohnes““ sei. „Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock. Ich sende Liebe und Beileid an seine Freunde und Familie, besonders an seinen Vater“, so Fairchild. Sie hatte auch mit Matthew Perrys Vater, dem Schauspieler John Bennett Perry, in mehreren Fernsehserien zusammengearbeitet. Maggie Wheeler, die in „Friends“ Chandlers Freundin Janice spielte, schrieb: „Die Freude, die du in deinem viel zu kurzen Leben so vielen Menschen bereitet hast, wird weiterleben. Ich fühle mich durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben, sehr gesegnet.“