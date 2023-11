Merz bei „Maischberger“ „Warum kommen wir eigentlich mit dem Geld nicht aus?“

Maischberger wendet sich dem Umstand zu, dass nicht nur die Bürger sich angesichts der wegfallenden Finanzierung Sorgen machen, sondern auch die Industrie: Ihr fehlten bereits eingeplante Gelder für die Transformation zu erneuerbaren Energien. Nun läutet Merz die Zeit für Whataboutism ein: „Die Industrie in Deutschland leidet ja nicht nur unter den hohen Energiepreisen“, sagt er und führt Arbeits- und Bürokratiekosten sowie Steuern an. Dann greift Merz das Thema „Schulden“ mit einer Ladung Fremdwortschrot an. „Die Zeit, wo man Transformation durch Subventionen, die durch Schulden finanziert werden, machen will, ist vorbei.“ Sein Gegenvorschlag: „Transformation durch Innovation, durch Technologie“. Das darf in dem Interview aber nicht nachhallen, weil Maischberger auf dem eigentlichen Thema beharrt: Woher soll das Geld für all das kommen?