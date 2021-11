Friedrich Merz bei „Lanz“ : „Das ist faktisch eine Impfpflicht“

Düsseldorf Im Talk bei „Markus Lanz“ fordert Friedrich Merz Konsequenz von seinem Land. Doch ob es um eine Impfpflicht geht oder um eine Frauenquote: Festlegen will sich der CDU-Politiker nicht.

Die in Wien lebende Journalistin Corinna Milborn lässt das nicht durchgehen. Was Merz „konsequent 2G“ nenne, sei genau das, was Impfpflicht bedeute. Sie empfiehlt ihm, das ruhig auch so zu nennen. Aus einem Land, in dem es nun eine Impfpflicht gibt, korrigiert Milborn zudem Merz‘ populistische Bemerkung über die Durchsetzung einer Impfpflicht: „Niemand denkt daran, Leute aus ihren Häusern zu zerren und ihnen eine Nadel in den Arm zu rammen. Das geht in keinem Land Europas.“