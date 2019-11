Erfolgreiche Start-up-Sendung : Frank Thelen verlässt „Die Höhle der Löwen“

Düsseldorf Er ist seit Staffel eins dabei, nun verlässt der Bonner Investor Frank Thelen das Vox-Erfolgsformat „Die Höhle der Löwen“. Das teilte der Sender mit.

In „Die Höhle der Löwen“ versuchen Start-up-Gründer Geld für ihre Ideen einzusammeln und geben dafür Anteile an ihren meist noch sehr jungen Unternehmen an die TV-Investoren ab. Seit 2014 gibt es das Format beim Sender Vox – und seit der ersten Folge ist Technologie-Unternehmer Frank Thelen einer der Investoren. Nun kündigt der Sender an, dass Thelen künftig nicht mehr Teil der Sendung sein wird.

Am Dienstag, 12. November, 20.15 Uhr, sendet Vox die letzte Folge der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“. In einer Pressemitteilung informierte der Sender nun darüber, dass die nächste Staffel schon im Frühjahr zu sehen sein wird. Neben Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau werde dann auch wieder Frank Thelen seinen Platz auf dem Investoren-Sessel einnehmen – „für ihn ist es aber das letzte Mal“, schreibt Vox.

Thelen hat selbst vor allem im Technologie-Bereich gegründet und steckt etwa hinter der Smartphone-App Scanbot. In der „Höhle der Löwen“ hat er schon in viele Start-ups investiert, die sich in der Sendung präsentiert haben, darunter vor allem viele Gründer aus dem Lebensmittelbereich. Investiert hat Thelen etwa in das Porridge-Unternehmen 3Bears, den Gewürzanbieter Ankerkraut, das Flüssigmahlzeit-Unternehmen YFood und die Suppenköche von Little Lunch. Doch auch GoLeyGo, ein Anbieter von Verschluss-Systemen, zählt zu den Investments von Thelen.