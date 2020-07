Frank Thelen bei Markus Lanz : „Ich hätte trotzdem gern ein fliegendes Auto“

Düsseldorf Roboter, Exponentieller Fortschritt, die Volkswirtschaft als Hefeteig und emissionsfreie Flugzeuge: Bei Markus Lanz tauschen sich am Abend vier Persönlichkeiten über Corona und die Wirtschaft der Zukunft aus - mit sehr unterschiedlichen Einsichten.

Markus Lanz will kurz vor der Sommerpause grundsätzlich werden: Er diskutiert mit seinen Gästen über die Corona-Folgen für die Wirtschaft, die Zukunft der Arbeit und fragt: “Was haben wir im letzten halben Jahr gelernt, was hat es mit uns gemacht?”

Für Frank Thelen passt der größte Lernerfolg der Coronakrise in zwei Worte. “Digitalisierung geht”, sagt der Investor. “Wir haben gesehen: wenn wir müssen, dann können wir es, sogar in den Schulen.” Allerdings liege in der Digitalisierung auch der größte Konflikt, da Amerikaner und die Chinesen in dem Bereich immer mächtiger geworden seien, und ebenfalls beschleunigt hätten. “Die Gewinner der Krise sind die großen Digitalkonzerne”, sagt Thelen. Deutschland allerdings hinke besorgniserregend hinterher: “Warum kriegen wir das nicht hin, Digitalisierung zu bauen?” fragt der Investor. Es gebe nur ein paar kleine neue Unternehmen, die aber kaum wirtschaftliche Schlagkraft hätten. “Wir können immer noch keine Digitalisierung bauen, die relevant ist.”