Zur Abschieds-Sendung Frank Elstner will bei „Wetten, dass..?“ im Publikum sitzen

Elstner geht davon aus, den letzten Akt der Spielshow mit Fassung zu verfolgen. „Ich habe so oft in meinem Leben Abschied geübt, dass ich nicht damit rechne, dass mich das umhauen wird.“ Über ein mögliches Wenn und Aber einer Fortsetzung der Sendung auch ohne Gottschalk wolle er nicht mehr spekulieren, sagte der erste „Wetten, dass..?“-Moderator. „Über 'Wetten, dass..?' wurde leider so lange geredet, und es wurde so viel kopiert, dass die Einmaligkeit dieser Sendung verloren gegangen ist.“