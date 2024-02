RTL-Event Francis Fulton-Smith spielt Pontius Pilatus in Bibel-Musical „Die Passion“

In „Die Passion“ wird die Leidensgeschichte Jesu in einer modernen Variante mit bekannten Popsongs inszeniert. RTL überträgt das Event am 27. März live aus Kassel. Bei der Erstauflage 2022 in Essen hatte Schauspieler Henning Baum („Der letzte Bulle“) Pilatus verkörpert. Der römische Statthalter ist in seiner Funktion maßgeblich für die Verurteilung von Jesus verantwortlich. Francis Fulton-Smith wurde unter anderem als Arzt in der ARD-Vorabendserie „Familie Dr. Kleist“ bekannt. Der in München geborene Darsteller spielte aber zum Beispiel auch schon Franz Josef Strauß in „Die Spiegel-Affäre“.