Ehefrau von Christian Lindner macht sich selbstständig Franca Lehfeldt verlässt Nachrichtensender Welt TV

Berlin · Ab November müssen sich die Zuschauer von „Welt am Abend“ nun an eine Sendung ohne die Journalistin Franca Lehfeldt gewöhnen. Was zukünftig bei der Ehefrau von Christian Lindner ansteht, lesen Sie hier.

16.10.2023, 18:08 Uhr

In WELT GESUNDHEIT stellen der Virologe Prof. Dr. Hendrik Streeck und Moderatorin Franca Lehfeldt wichtige medizinische Themen vor (Symbolbild). Foto: WELT Nachrichtensender/Foto: © Claudius Pflug/WeltN24

Die Journalistin Franca Lehfeldt verlässt den Nachrichtensender Welt TV. Dies geschehe auf Lehfeldts Wunsch und „im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Oktober 2023“, teilte das Medienhaus Axel Springer am Montag in Berlin mit. Die 34-Jährige bleibe als Publizistin freiberuflich tätig und mache sich mit einer Agentur für Kommunikation und Marketing selbstständig. Bis zu ihrem Ausscheiden werde sie wie gewohnt die „Welt am Abend“ moderieren. Szenen einer Ehe – Lehren aus dem Lindner-Lehfeldt-Leak Liebe in der Politik Szenen einer Ehe – Lehren aus dem Lindner-Lehfeldt-Leak Die Ehefrau von FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte zu ihrem Wechsel selbst: „Nach spannenden Jahren im Journalismus hat sich für mich die einzigartige Möglichkeit ergeben, mit einem Schlüsselprojekt eine unternehmerische Tätigkeit zu beginnen. Neben meiner publizistischen Tätigkeit möchte ich mich jetzt einer anderen Herausforderung stellen. Ich danke Welt TV für das Vertrauen in meine Arbeit und die großartige Entwicklungschance.“ Welt-TV-Chefredakteur Jan Philipp Burgard ergänzte: „Franca Lehfeldt ist eine profilierte und engagierte Journalistin und wir bedauern ihren Abschied sehr. Wir wünschen ihr für ihren Weg in die Selbstständigkeit viel Erfolg.“ Auf Instagram teilte Lehfeldt mit: „Wenn Du jetzt nicht springst, springst Du nie... dieser Gedanke hat mich in den letzten Monaten beschäftigt und schließlich habe ich mich entschieden: Ich springe!“ Sie habe „Neugier auf ein besonderes Startprojekt“, schrieb sie. „Und keine Sorge – mit dem einen oder anderen journalistischen Projekt werde ich mich weiter in die Debatten einschalten!“

(esch/dpa)