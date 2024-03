Fotos Fritz Wepper — Bilder aus seinem Leben

Als „Inspektor Harry Klein“ hat Fritz Wepper an der Seite von „Derrick“ ermittelt und nicht nur diese Paraderolle prägte seine Karriere. Doch Jahren kämpfte der Schauspieler gegen immer neue gesundheitliche Rückschläge. Am 25. März 2024 ist er mit 82 Jahren in einem Hospiz in Bayern gestorben — kein halbes Jahr nach seinem jüngeren Bruder Elmar.