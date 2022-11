Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl, re.) und Karl Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers, li.) ermitteln seit 20 Jahren im „Tatort“ Münster. Manche Drehorte sind auch Touristen bekannt. So wie hier in Folge 565, „Mörderspiele“ (Erstaustrahlung 25. April 2004), als am Prinzipalmarkt gedreht wurde, weil laut Drehbuch am Turm der Lambertikirche in einem der berühmten Wiedertäufer-Käfige eine Leiche entdeckt wird.