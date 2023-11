“Forsthaus Rampensau“ Blödel-Duo Erkan und Stefan feiert TV-Comeback

Am 8. Dezember startet beim Streamingdienst Joyn ein nagelneues Reality-TV-Format. „Forsthaus Rampensau“ lautet der Name der Show, die aus insgesamt sieben Folgen bestehen soll. Neun prominente Paare beziehen darin ein altes Forsthaus und lassen sich bei ihrem Alltag filmen. Wer „Promi Big Brother“ und das „Sommerhaus der Stars“ kennt, weiß bereits jetzt, dass Streit und Drama bei solchen Formaten an der Tagesordnung sind. Die österreichische Vorlage der Show sorgte im vergangenen Jahr für eindrucksvolle Einschaltquoten.