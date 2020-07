TV-Nachlese zu „Dunja Hayali“ : „Die Angst hat sich schlicht nicht bewahrheitet.“

Heinrich Bedford-Strohm (l.) und Friedrich Merz in der ZDF-Talkshow "Dunja Hayali" am 30.07.2020. Foto: ZDF

Düsseldorf Vor dem Winter muss es eine Lösung für die überfüllten Flüchtlingslager in Europa geben, da sind sich die Talkgäste bei „Dunja Hayali“ einig. Spannend wird es bei der Frage, wer dafür die Verantwortung übernimmt.

Am Donnerstagabend standen in der Sendung „Dunja Hayali“ zwei Fragen im Mittelpunkt: „Corona: Angst vor neuer Infektionswelle?“ und „Flüchtlingslager an Europas Grenzen - wie sieht eine humane Asylpolitik aus?“. Das zweite Thema bringt erfrischenderweise Widerstand gegen oft gehörte Phrasen in die Diskussion.

Die Gäste:

Bodo Ramelow (Die Linke), Thüringer Ministerpräsident

Ulrike Protzer, Virologin

Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland

Friedrich Merz (CDU), Kandidat für den Parteivorsitz

Anas Modamani, flüchtete 2015 aus Syrien

Reem Sahwil, wurde in einem libanesischen Flüchtlingslager geboren

Darum ging’s:

In den drei Blöcken der Talkshow widmet sich Moderatorin Dunja Hayali jeweils zwei Gesprächspartnern. Besonders spannend wird das mit Heinrich Bedford-Strohm und Friedrich Merz: Der eine hat gerade ein Seenotrettungsschiff für das Mittelmeer mitfinanziert, der andere kommt beim Thema Flüchtlinge ins Schwimmen.

Der Talkverlauf:

Es hat den Anschein, dass Friedrich Merz drei Punkte mit in die Sendung gebracht hat, die er unbedingt loswerden will. Jedenfalls wiederholt er sie immer wieder. Erstens verweist er bei jeglicher Diskussion um die Unterbringung von Flüchtlingen auf Europa, zweitens kritisiert er Seenotrettungs-Engagement von Nichtregierungsorganisationen damit, dass das eine staatliche Aufgabe sei, und drittens argumentiert er mit kaum verhohlener Islamfeindlichkeit. Dass der andere Talkgast ein Vertreter der christlichen Kirche ist, erweist sich nicht etwa als Vorteil für den Politiker der Christlich Demokratischen Union – sondern als Problem.

„Es ist eine Schande für Europa, dass wir nicht in der Lage sind, dieses Problem gemeinsam zu lösen“, sagt Merz etwa angesichts ertrinkender Flüchtlinge im Mittelmeer. Sie zu retten sei eine staatliche Aufgabe. Doch da hakt Heinrich Bedford-Strohm schon ein. „Wenn Menschen akut ertrinken, dann muss man sie schlicht retten“, sagt er. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland hat genug von den jahrelangen Diskussionen um Zuständigkeiten. Ein mit Hilfe von Kirchenspenden finanziertes Schiff soll Anfang August auf seine erste Mission gehen - und dann als einziges Seenotrettungsschiff im Mittelmeer kreuzen.

Merz stellt die Wirkung einer solchen Maßnahme in Frage. Doch der so genannten Pull-Effekt, den Merz ins Feld führt – die Vorstellung, dass Menschen sich erst recht in die Gefahren der Überfahrt begeben, wenn sie wissen, dass sie dabei zur Not aus dem Meer gefischt werden – sei gleich doppelt widerlegt, so Bedford-Strohm. Zum einen gebe es dazu Daten und Studien, zum anderen könne man es beobachten: Alle Rettungsschiffe seien festgesetzt, und trotzdem machten sich weiterhin viele Menschen auf nach Lampedusa, wo sie dann nicht an Land gelassen würden. „Es ist unwürdig“, sagt Bedford-Strohm.

Moderatorin Dunja Hayali lenkt das Gespräch noch einmal auf die Frage der Zuständigkeit zurück, die Merz zu Beginn angestoßen hatte. Sie will wissen, ob der Politiker mit seiner Bemerkung vorschlage, dass es eine staatliche Seenotrettung geben soll. Merz versucht es mit Ablenkung, spricht von Schlepperorganisationen und Finanzfragen und einmal mehr davon, dass Europa dafür eine gemeinsame Lösung finden müsse, aber Hayali lässt sich locker. Schließlich sieht es so aus, als ob Merz tatsächlich eine staatliche Seenotrettung fordert.

Die Diskussion wendet sich der Frage der Flüchtlingslager und der Verteilung in Europa zu, nachdem ein Einspieler zeigt, was Hayali bei einem Besuch in einem überfüllten Lager und bei Aktivisten erlebt, die Vorwürfe sammeln, denen zufolge die griechische Küstenwache Flüchtlingsboote brutal zurückzuweisen versucht. Erneut beharrt Merz darauf, dass Deutschland da ja nun nicht alleine etwas unternehmen könne – und Bedford-Strohm reißt der Geduldsfaden. „Wollen Sie denn darauf warten, bis alle Staaten Europas mitmachen?“, fragt er. Das ginge doch schon bei all diesen Themen seit Jahren so.

Er findet, alle Staaten, die bereit seien, so viel Nächstenliebe zu zeigen, müssten handeln und den verheerenden Zuständen in den Camps ein Ende setzen. Dass in Deutschland lange über die Aufnahme von 84 Menschen diskutiert werde, während 16.000 Menschen allein in dem im Einspieler gezeigten Lager säßen – „das hat doch nichts mehr mit den christlichen Wurzeln Europas zu tun.“

Doch was der eine als Nächstenliebe sieht, sieht der andere offenbar als Imagekampagne. Die vom Innenminister untersagten Angebote einzelner Städte, Flüchtlinge aus den Lagern zu holen und für sie aufzukommen, bezeichnet Merz als „Überbietungswettbewerb der Kommunen“. Bedford-Strohm dagegen findet, man müsste doch dankbar sein, wenn Kommunen bereit seien, etwas von ihrem Wohlstand zu teilen und Solidarität zu zeigen.