Sascha-Hehn-Nachfolge: Florian Silbereisen wird neuer „Traumschiff“-Kapitän im ZDF

Berlin Florian Silbereisen wird neuer „Traumschiff“-Kapitän im ZDF. Der 37-jährige Showmaster beerbt damit Sascha Hehn auf der Kommandobrücke des Urlaubsdampfers.

„Diese Rolle ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagte der 37-jährige Moderator der „Bild“-Zeitung . Das „Traumschiff“ habe einen Kapitän verdient, der diese Rolle auch lebe und voll hinter der Serie stehe. Einen Kapitän, der das Schiff durch alle Stürme manövrieren möchte. „Dafür werde ich alles geben, meine ganze Leidenschaft“, sagte der Ex-Freund von Helene Fischer, der bereits 2017 einen „Traumschiff“-Gastauftritt hatte. Hehn hatte sich mit der am Neujahrstag ausgestrahlten Folge nach 13 Reisen als Kapitän Victor Burger verabschiedet.

Ab April sollen die neuen, regulären „Traumschiff“-Folgen gedreht werden. Die Reisen der „Amadea“ für die beiden Folgen, die Weihnachten 2019 und am Neujahrstag 2020 ausgestrahlt werden sollen, stehen bereits fest: Kolumbien und die Karibik sollen laut ZDF angesteuert werden. Für eine Oster-Sonderfolge übernimmt der Schauspieler Daniel Morgenroth das Steuer. Er soll als Erster Offizier Martin Grimm den Kapitän der MS „Amadea“ vertreten.

Silbereisen, der der jüngste „Traumschiff“-Kapitän werden wird, sagte der „Bild“ zu seinem neuen Engagement: „Ich möchte "Traumschiff"-Kapitän werden. Das "Traumschiff" ist eine Institution, ein fester Bestandteil von Millionen Menschen, die sich auf diese Filme freuen und selbst das Weihnachtsfest danach ausrichten, um in Ruhe ein bisschen auf Reisen zu gehen.“ Es sei für ihn eine große Ehre, das „Traumschiff“ in der Tradition von Wolfgang Rademann als Kapitän in die Zukunft steuern zu dürfen. „So wie der legendäre Erfinder der Serie und vieler Shows es immer wollte, möchte ich versuchen, Show und Serie, große Stars und überraschende Geschichten miteinander zu verbinden“, sagte Silbereisen.