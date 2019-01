Er spielt selbst in der Serie mit : Florian Silbereisen als neuer Traumschiff-Kapitän - das sagt Harald Schmidt

Harald Schmidt an Bord des Traumschiffs. Foto: ZDF

Düsseldorf Schmidt spielt seit einigen Jahren selbst als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle in der ZDF-Serie mit - und befindet sich derzeit sogar bei Dreharbeiten auf offener See in Richtung Thailand. Uns hat er verraten, was er von der Neubesetzung hält.

Harald Schmidt freut sich, dass TV-Moderator Florian Silbereisen der neue Kapitän auf dem „Traumschiff“ wird. „Fantastisch. Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser Entscheidung“, ließ der Entertainer und Ex-Fernsehmoderator am Freitagmittag über sein Management unserer Redaktion ausrichten.

Schmidt spielt seit einigen Jahren selbst als Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle in der ZDF-Serie mit. Auch momentan sei der 61-Jährige zu Dreharbeiten auf dem „Traumschiff“, wie seine Managerin mitteilte. Das Schiff sei auf offener See Richtung Thailand unterwegs.