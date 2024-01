Britische Filmpreise Sandra Hüller für zwei Baftas nominiert

Neben „Oppenheimer“ bekamen Giorgos Lanthimos' Komödie „Poor Things“ mit elf, Martin Scorseses Epos „Killers Of The Flower Moon“ und das auf dem Roman „Interessengebiet“ basierende Drama „The Zone Of Interest“ mit jeweils neun die meisten Nominierungen. „Barbie“, der Kinohit des vergangenen Sommers, ist nur in fünf Kategorien dabei, genauso viele Nominierungen erhielt das schräge Drama „Saltburn“, das in Deutschland nicht in die Kinos kam. Um den Preis als Besten Film konkurriert „Oppenheimer“ mit „Anatomie eines Falls“, „The Holdovers“, „Killers Of The Flower Moon“ und „Poor Things“.