Film „Kruso“ in der ARD: Zuschauer beschweren sich über nuschelnde Schauspieler

„Kruso“ in der ARD : Zuschauer beschweren sich über nuschelnde Schauspieler

Szene aus „Kruso“: Jonathan Berlin als Ed und Albrecht Schuch als Kruso (r.). Foto: obs/Lukas Salna

Düsseldorf In der ARD lief am Mittwoch die Verfilmung von Lutz Seilers Roman „Kruso“, eine Geschichte von Aussteigern und Nicht-Angepassten in der DDR. Offenbar konnten viele Zuschauer der Handlung nicht folgen - weil sie die Schauspieler nicht verstanden.

„Kann jemand verstehen, was die sprechen?“, fragte ein Zuschauer verzweifelt auf Twitter, und ein anderer schrieb: „Bin ich froh, dass alle nix verstehen..dachte, ich habs mit den Ohren.“ Ein weiterer Twitter-Nutzer wünschte sich Untertitel, während andere bereits das Fernsehprogramm gewechselt hatten und sich wunderten, dass noch nicht alle umgeschaltet hatten: „Noch dabei? Bin ausgestiegen, habe kein Wort verstanden.“ All diesen Menschen bleib als Trost: „Man kann ja das Buch nochmal lesen.“

Die ARD zeigte am Mittwochabend den Film „Kruso“, der auf dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler basiert. Darin geht es um Menschen, die es in der DDR nicht mehr aushalten und bereit sind, bei der Flucht über die Ostsee ihr Leben zu riskieren. Und es geht um die Insel Hiddensee, westlich von Rügen, die in der DDR ein Treffpunkt der Nicht-Angepassten war. Die Geschichte wurde vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) und der Produktionsfirma UFA Fiction verfilmt.



Offenbar konnten aber viele Zuschauer die Dialoge nicht verstehen. Auf Twitter machten sie ihrem Unmut Luft. Einige warfen der ARD einen schlechten Ton vor. Andere beklagten, dass die Schauspieler nuscheln würden. Eine Reaktion der ARD auf Twitter stand zunächst aus.

Lernen Schauspieler nicht mehr sprechen oder dürfen sie die Zähne nicht auseinander machen wg. der Authentizität? #Kruso — Rollo (@Rollo_017) 26. September 2018

#Kruso Bin ich froh, dass alle nix verstehen..dachte, ich habs mit den Ohren.. — Marcela Ich (@Mausepauline52) 26. September 2018

Die nuscheln vielleicht rum da in #Kruso. Oder ich werd langsam taub, orr. — Frau Tinebine (@cginoffice) 26. September 2018

Man sollte meinen, dass die ARD mit den GEZ-Gebühren einen Tontechniker beschäftigen kann. Aber wie häufig beim #Tatort verstehe ich bei #Kruso nur die Hälfte :/ — Andreas Buschmeier (@ABuschmeier) 26. September 2018

Was ist da los? Wieso verstehe ich nur die Hälfte der Dialoge im Film #kruso ? Ist das Absicht? Was soll das ? — Artur Panek (@oberkoks) 26. September 2018

Man versteht kaum etwas. Sehr ärgerlich. Wer hat den Ton abgesegnet @ARDde? #Kruso — Salma Haarjeck (@haarjecks_salma) 26. September 2018

ARD eingeschaltet und erst gedacht es läuft ein #Tatort weil die so nuscheln. Versteh kein Wort von #Kruso. — Schlendrian (@Komfortfreund) 26. September 2018

Da freu ich mich ausnahmsweise mal auf einen lauen Fernsehabend, und dann verstehe ich kein Wort. So ein schlechter Ton, schade #Kruso — Die Schreiberschaft (@ninaconze) 26. September 2018

Kann jemand verstehen was die sprechen???? Der Ton ist eine Katastrophe. Ich werde wohl gleich aussteigen. #Kruso — Michael Plötner (@MichaelPl48) 26. September 2018

Warum muss die #ARD ständig Filme drehen, bei denen man, obwohl man über bestes Hörvermögen verfügt, nix versteht. Echt zum Kotzen.

Nuschelnuschelnuschelnuschelnuschel#Kruso — speybridge (@speybridge) 26. September 2018

Man kann ja das Buch nochmal lesen... #kruso — Uwe (@Uwe_Lutz_) 26. September 2018

#Kruso

Hätte ganz schön sein können, wenn man was verstanden hätte — Hei Gee (@heikegee) 26. September 2018

#Kruso Was findet Ed am Strand von Hiddensee? - Eine Nuschel. — HG (@Zwiebeltuete) 26. September 2018

(mro/wer/dpa)