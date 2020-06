„Fifty Shades of Grey“ bei „Shopping Queen“ : Vox verliert Klage gegen Landesmedienanstalt NRW

Köln Ein Gericht hat eine Klage des TV-Senders Vox gegen eine Beanstandung durch die Landesanstalt für Medien NRW abgewiesen. Die Aufsichtsbehörde hatte eine zu starke Produktplatzierung des Kinofilms „Fifty Shades of Grey“ in der Sendung „Shopping Queen“ bemängelt.

Zu Recht, befanden die Richter des Verwaltungsgerichts in Köln in dem am Mittwoch in Köln veröffentlichten Urteil. (AZ: 6 K 14278/17)

In der Styling-Doku „Shopping Queen“ treten nach Senderangaben wöchentlich fünf Frauen in einen Wettstreit, wer sich zu einem vorgegebenen Thema mit einem festen Budget innerhalb von vier Stunden das passendste Outfit zusammenstellt. In der Woche vor dem deutschen Kinostart des zweiten Teils der „Fifty Shades of Grey“-Reihe stand die Sendung den Angaben zufolge unter dem Motto „Jetzt wird's heiß. Bring den roten Teppich auf der Filmpremiere von 'Fifty Shades of Grey' zum Glühen!“.