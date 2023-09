Deutscher Fernsehpreis 2023 Comeback von Luke Mockridge – Pocher kommt als Single

Komiker Luke Mockridge (34) hat beim Deutschen Fernsehpreis in Köln nach zwei Jahren sein Comeback in der Medienöffentlichkeit gefeiert. „Ich bin mit sehr guten Gefühlen gekommen. Es ist immer schön, die Branche zu sehen und nach zwei Jahren Pause in die Arme dieser sehr nächstenliebenden Medienblase zurückzukommen“, sagte Mockridge am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.