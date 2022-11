Serien-Tipps gegen trübe Tage : Mit diesen Serien bekämpfen Sie den Winterblues

Düsseldorf Der Himmel ist grau, das Wetter schlecht und die Laune auf dem Tiefpunkt angelangt. Gut, dass es zahlreiche Feelgood-Serien gibt, die für einen Stimmungsboost sorgen. Mit diesen Streaming-Tipps kehrt die gute Laune garantiert schnell zurück.

Liebeskummer, Winterblues oder Stress im Job - an manchen Tagen will es einfach nicht so richtig laufen. Dann möchte man sich am liebsten zuhause verkriechen und die Welt aussperren. Um aus dem Stimmungstief herauszukommen, gibt es online zahlreiche Tipps. Doch die passen nicht immer. Sport? Zu anstrengend. Schokolade? Zu ungesund. Wenn man die Couch gar nicht verlassen möchte, sind Serien oft der optimale Zeitvertreib. Aber welche sollte man schauen, damit die Laune wieder steigt?