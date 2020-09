TV-Show „FameMaker“ : Stefan Raab wird nicht unter der Kuppel singen

Köln Seine Fans haben vergeblich gehofft: Es wird keine Wiederkehr des „Raabinators“ geben. Moderator und Musiker Stefan Raab wird nicht selbst in der von ihm erdachten ProSieben-Show „FameMaker“ unter der für die Sendung zentralen Glaskuppel singen.

„Ich glaube, ich kann vorweg nehmen: Er wird nicht unter der Kuppel auftreten. In keiner der Sendungen“, sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann am Montag. Raab sei bei den Dreharbeiten allerdings stets dabei gewesen. Komiker Luke Mockridge, der in „FameMaker“ in der Jury sitzt, berichtete vor diesem Hintergrund, wie Raab ihm aus dem Off über einen Knopf im Ohr im Minutentakt „irgendwelche schlechten Gags“ zugeflüstert habe. „Das war eine schöne Erfahrung“, fasste Mockridge die Erlebnisse zusammen.