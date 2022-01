Ex-„Bild“-Chefredakteur : Julian Reichelt tritt bei Servus TV als Talkgast auf

Wals bei Salzburg Servus TV, ein Fernsehsender aus Österreich, hat den früheren „Bild“-Chefredakteur Julian Reichelt als Gast in einer Talksendung angekündigt. Sein erster TV-Auftritt nach dem Aus bei der Boulevardzeitung im Oktober ist für den 16. Januar in der Talkrunde „Links. Rechts. Mitte - Das Duell der Meinungsmacher“ geplant.

In Deutschland wird die Sendung um 22.15 Uhr ausgestrahlt, teilte der Sender, der zum Red-Bull-Konzern gehört, am Freitag mit. In der Sendung gehe es um die Themen Impflicht, Omikron und die Frage, ob Politiker und Medien auf die falschen Experten hörten.

Der Medienkonzern Axel Springer hatte Reichelt vor rund drei Monaten von seinen Aufgaben entbunden. Der 41-Jährige stand davor mehrere Jahre an der Spitze von Deutschlands größtem Boulevardblatt. Dem Abgang Mitte Oktober waren ein internes Verfahren gegen den Journalisten und zuletzt auch Presserecherchen vorausgegangen. Reichelt hatte sich dann erstmals im Dezember in einem veröffentlichten Zeitungsinterview zu Wort gemeldet, in der Wochenzeitung „Die Zeit“ seine Sicht geschildert und an mehreren Stellen seine Enttäuschung über Springer-Chef Mathias Döpfner ausgedrückt.