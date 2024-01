Eurovision Song Contest Conchita Wurst und Rea Garvey casten ESC-Talente

Der bessere Coach sei aber trotzdem sie, sagte Conchita Wurst lachend. „Ich weiß, wie es dort abläuft. Musikalisch fühle ich mich auch relativ fit. Ich sage jetzt mal provokant: Rea, in Sachen Song Contest: Thank You for Participating, I am Taking Over Now.“ (dt.: Danke fürs Mitmachen, ich übernehme jetzt). Wurst ist davon überzeugt, dass ihre Talente im Vorentscheid begeistern werden: „Ich bin total zuversichtlich. Hits, Hits, Hits haben wir in der Tasche.“