Von Lena bis Loreen Die bekanntesten Mehrfachteilnehmer des ESC

Für viele ESC-Teilnehmer ist der Contest ein einmaliges Erlebnis. Doch manche Künstler wollten es nicht dabei belassen und haben gleich mehrfach am Eurovision Song Contest teilgenommen. Wir stellen Ihnen die bekanntesten ESC-Wiederholungstäter vor.

Lena (Deutschland)

Mit ihrem Song „Satellite“ siegte Lena Meyer-Landrut 2010 beim ESC in Norwegen. Im Folgejahr trat sie erneut an und landete mit „Taken by a Stranger“ auf Platz 10. Lena ist nach Nicole (1982) die zweite deutsche ESC-Gewinnerin.