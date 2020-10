Killer-News für Serienjunkies : Erfolgsserie Dexter kündigt neue Staffel für 2021 an

Erfolgsserie Dexter kündigt neue Staffel für 2021 an

Los Angeles Vor sieben Jahren endete die Kultserie um den Forensiker mit Killer-Ambitionen. Jetzt soll das Morden schon im nächsten Herbst weitergehen.

Acht Staffeln lang trieb Dexter Morgan als Serienkiller in Miami sein Unwesen, immer gedeckt durch seine Arbeit im Police Department als Forensiker in der Blutspurenanalyse. In 96 Episoden durften Fans mit ihm von 2006 bis 2013 selbstjustizübend durch Florida ziehen.