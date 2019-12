Streit um Erdogan-Schmähgedicht : Jan Böhmermann zieht vors Verfassungsgericht

Berlin Der Rechtsstreit um das Erdogan-Schmähgedicht von Jan Böhmermann kommt vor das Bundesverfassungsgericht. Der TV-Satiriker sieht die Kunst- und Meinungsfreiheit verletzt.

Der Satiriker hat Verfassungsbeschwerde gegen das Teilverbot des Gedichts über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan eingelegt, wie Böhmermanns Anwalt Christian Schertz am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Berlin sagte. Böhmermann wendet sich damit gegen Urteile von Hamburger Gerichten, die einen Großteil der Äußerungen aus dem 2016 vorgetragenen Gedicht untersagt hatten. Zunächst hatte der „Tagesspiegel“ über die Beschwerde berichtet. (AZ: 1 BvR 2026/19)

Böhmermanns Erdogan-Gedicht hatte im Frühjahr 2016 in der Türkei und in Deutschland heftige Reaktionen ausgelöst. Unter dem Titel „Schmähkritik“ hatte der Satiriker am 31. März 2016 in seiner ZDFneo-Sendung „Neo Magazin Royale“ teils wüste Beschimpfungen gegen Erdogan vorgetragen und ihm unter anderem Sex mit Tieren unterstellt. Zur Begründung stellte der Satiriker seinem Auftritt voran, er wolle den Unterschied zwischen erlaubter Satire und in Deutschland verbotener Schmähkritik erklären.