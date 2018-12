Aus für „Tatortreiniger“: Er kehrt nie wieder

HAMBURG Vier Folgen noch, dann ist endgültig Schluss für Bjarne Mädel in der vom eigenen Sender geschmähten Kultserie „Tatortreiniger“. Nachruf auf ein Kleinod.

Am Dienstag ging es halb Fernseh-Deutschland ähnlich, als durchs Netz geisterte, dass in einer Woche Schluss sein würde, endgültig: Wieso, weshalb, wuäh? Die schlechte Nachricht ist: Es sind keine Fake News, das Ende ist tatsächlich nah. Die gute Nachricht ist: Die letzte Klappe fällt aus dem besten, ja, einzig legitimen Grund, einem künstlerisch-inhaltlichen nämlich – unabhängig von „Quoten, Gagen, Gehältern“.

Mittwoch, 19. Dezember: Ab 22 Uhr folgen die wohl experimentellsten Folgen: In „Der Kopf“ findet sich Schotty im Kopf eines Wachkoma-Patienten wieder, in „Einunddreißig“ gerät seine komplette Realität ins Wanken.

Mädel spielt diesen Schotty als glaubhaften Sympathen: Ein kleiner Mann von nebenan, der schwer schleppt und schnauft und schwitzt, der die Blicke von oben satt hat und meist doch die Größe hat darüber zu stehen in dem Wissen: Manche Leute sind so arm, dass sie nichts haben außer Geld. Aber ein Übermensch ist er nicht, moralisch nicht und intellektuell schon gar nicht. Hilflos steht er etwa den Salon-Neonazis gegenüber, die Hitlers Verbrechen mit immer neuen, eloquent vorgebrachten historischen Vergleichen relativieren. Für die Folge „Schottys Kampf“ gab es deshalb 2013 den zweiten Grimme-Preis in Folge, als Auszeichnung für „eine nochmalige Qualitätssteigerung, unkonventionell in jeder Hinsicht“.