Comedy-Duo Engelke und Pastewka drehen gemeinsame Serie für Amazon

Anke Engelke und Bastian Pastewka sind privat gut befreundet und humortechnisch auf einer Wellenlänge. Das konnten sie schon bei gemeinsamen „Pastekwa“-Folgen, in ihren Rollen als Volksmusik-Paar Wolfgang und Anneliese oder in der zweiten Staffel der erfolgreichen Comedy-Sendung „Last One Laughing“ unter Beweis stellen. Nun soll das Comedy-Duo eine gemeinsame Serie bei Amazon Prime bekommen.