Wichtigster TV-Preis der USA : So lief die Vergabe der Emmys 2022

Foto: AFP/PATRICK T. FALLON 9 Bilder Emmy Awards 2022 – die Gewinner des Abends

Los Angeles Bei der 74. Verleihung der Emmys in Los Angeles hat die Serie „Succession“ das Feld der Nominierungen angeführt. Doch sie war nicht der einzige Platzhirsch bei der Gala für den wichtigsten amerikanischen TV-Preis.

Fernsehserie kann er auch: Bei der Verleihung der Emmys hat Hollywood-Star Michael Keaton am Montag (Ortszeit) in Los Angeles einen der ersten begehrten TV-Preise abgeräumt. Der 71-Jährige gewann für seine Rolle im Pharma-Drama „Dopesick“ die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie.

Weitere Hauptdarsteller-Preise gingen später an Lee Jung-jae für seine Leistung in der umstrittenen koreanischen Serie „Squid Game“, für Zendaya für ihre Rolle als junge Drogensüchtige auf dem Weg zurück ins Leben in „Euphoria“ und für Jean Smart in „Hacks“.

Zu Beginn der mehrstündigen Gala gehen viele Preise zunächst an Nebendarsteller, etwa an Murray Bartlett als Hotelmanager in der Satire „White Lotus“. Aus derselben Serie stammte dann auch die beste Nebendarstellerin: Jennifer Coolidge.

Unterdessen gingen die Emmys für die besten Nebenrollen in Dramaserien an Julia Garner in „Ozark“ und Matthew Macfadyen in „Succession“. Die Serie über die Intrigen in einer Mediendynastie führte in diesem Jahr mit 25 Nominierungen das Feld an.

Für Furore sorgte bei den Preisen für Nebenrollen die Dankesrede von Sherly Lee Ralph. Sie gewann in der Kategorie „beste Nebenrolle in einer Comedy-Serie“ für „Abbott Elementary, in der sie eine toughe Grundschullehrerin spielt. Auf der Emmy-Bühne sang die Broadway-erprobte Schauspielerin einige Zeilen des Dianne Reeves-Songs „Endangered Species“. Mit einer emotionalen Rede und brachte sie den Saal endgültig zum Kochen.

Die Emmy-Gala war noch im vollen Gange, da war schon klar: Unter den komödiantischen Talkshow-Formaten der USA hat John Oliver mit „Last Week Tonight“ erneut das letzte Lachen - und das ist keine Überraschung. Wie ein Running Gag schlägt der Brite immer wieder seine Konkurrenz bei den Emmys. 2022 ist sein siebtes Jahr in Folge.

Ein anderer Talk-Spaßvogel, Jimmy Kimmel, sorgte bald darauf auf der Bühne für Verwirrung. Während „Abbott Elementary“-Erfinderin und Hauptdarstellerin Quinta Brunson den Preis für das beste Drehbuch in Empfang nahm, lag Kimmel auf der Bühne und tat, als sei er ohnmächtig. Damit löste er im Publikum gemischte Gefühle aus. Brunson ließ sich jedoch nicht aus der Fassung bringen. „Jimmy, wach auf, ich habe gewonnen“, sagte sie.

Der Preis für die beste Comedy-Serie ging dann aber nicht an „Abbott Elementary“, sondern an „Ted Lasso“. Die Serie um einen amerikanischen Football-Trainer, der plötzlich eine britische Fußballmannschaft trainieren soll, hatte den Preis bereits im Vorjahr eingeheimst. Ebenso als beste Shows ausgezeichnet wurden „White Lotus“ (Miniserie) und „Succession“.

Die Emmys werden in mehr als 110 Kategorien von rund 20.000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Bei der Gala im Microsoft Theater stehen die Hauptkategorien im Mittelpunkt, Dutzende Auszeichnungen in Nebenkategorien wurden bereits am vergangenen Wochenende vergeben.

(peng/dpa)