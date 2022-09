Wichtigster Fernsehpreis in den USA : Wo Sie die Emmys in Deutschland sehen können

Los Angeles Die Emmy Awards gelten als der wichtigste Fernsehpreis in den Vereinigten Staaten. Heute werden sie zum 74. Mal vergeben. Das sind die Termine und Nominierten im Überblick.

Die Emmys gelten in den Vereinigten Staaten als der wichtigste Fernsehpreis überhaupt. Sie gehören zu den vier bedeutendsten Preise in Amerikas Unterhaltungsindustrie. Da wären die Grammy Awards für Musik, die Tony Awards für Theaterleistungen, die Oscars für Filme und die Emmys für alles rund um Entertainment und Fernsehen. Im September finden die Emmy Awards zum 74. Mal statt. Wir haben alles zusammengetragen, was Sie über das Event und die Nominierten wissen sollten.

Wann werden die Emmys 2022 verliehen?

Die Emmy Awards 2022 werden am Montag, den 12. September verliehen. An dem Tag werden die Awards von 17 bis 20 Uhr (PT) bzw. von 20 bis 23 Uhr (ET) live im amerikanischen Fernsehen übertragen.

Wo kann man das Event in Deutschland sehen?

Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt das Event in Deutschland erst nach Mitternacht. Wie in den vergangenen Jahren wird der Pay-TV-Sender Warner TV Serie die Emmys 2022 übertragen. Ab 1 Uhr zeigt die Streaming-Plattform die Ankunft der Hollywood-Stars auf dem Roten Teppich, die Gala wird anschließend ab 2 Uhr deutscher Zeit übertragen. Zudem zeigt Warner TV Serie die komplette Zeremonie am Dienstag, 13. September um 22.30 Uhr und am Samstag, 17. September um 18.10 Uhr in der Wiederholung.

Welche Shows/Serien sind bei den Emmy Awards 2022 nominiert?

Beste Talk- und Varietéshow

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

Late Night with Seth Myers

The Late Show with Steven Colbert

Beste Reality TV-Show

The Amazing Race

Lizzo’s Watch Out For the Big Grrrls

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice

Beste Comedy Serie

Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders In The Building

Ted Lasso

What We Do In The Shadows

Beste Miniserie

Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam & Tommy

The White Lotus

Beste Dramaserie

Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets

Welche Schauspieler sind bei den 74. Emmy Awards nominiert?

Bester Hauptdarsteller Comedyserie

Donald Glover in „Atlanta“

Bill Hader in „Barry“

Nicholas Hoult in „The Great“

Steve Martin in „Only Murders In The Building“

Martin Short in „Only Murders In The Building“

Jason Sudeikis in „Ted Lasso“

Beste Hauptdarstellerin Comedyserie

Rachel Brosnahan in „The Marvelous Mrs. Maisel“

Quinta Brunson in „Abbott Elementary“

Kaley Cuoco in „The Flight Attendant“

Elle Fanning in „The Great“

Issa Rae in „Insecure“

Jean Smart in „Hacks“

Bester Hauptdarsteller Dramaserie

Jason Bateman in „Ozark“

Brian Cox in „Succession“

Lee Jung-jae in „Squid Game“

Bob Odenkirk in „Better Call Saul“

Adam Scott in „Severance“

Jeremy Strong in „Succession“

Beste Hauptdarstellerin Dramaserie

Jodie Comer in „Killing Eve“

Laura Linney in „Ozark“

Melanie Lynskey in „Yellowjackets“

Sandra Oh in „Killing Eve“

Reese Witherspoon in „The Morning Show“

Zendaya in „Euphoria“

Bester Hauptdarsteller Miniserie

Colin Firth in „The Staircase“

Andrew Garfield in „Under The Banner Of Heaven“

Oscar Isaac in „Scenes From A Marriage“

Michael Keaton in „Dopesick“

Himesh Patel in „Station Eleven“

Sebastian Stan in „Pam & Tommy“

Beste Hauptdarstellerin Miniserie

Toni Collette in „The Staircase“

Julia Garner in „Inventing Anna“

Lily James in „Pam & Tommy“

Sarah Paulson in „Impeachment: American Crime Story“

Margaret Qualley in „MAID“

Amanda Seyfried in „The Dropout“

