Fernsehpreis : Diese Serien und Stars sind für die Emmys 2021 nominiert

Los Angeles Zum 73. Mal werden die Emmy Awards in Los Angeles vergeben. Vor allem die Dramaserien „The Crown“ und „The Handmaid’s Tale“ könnten in diesem Jahr abräumen. Alle Nominierungen auf einen Blick.

Wann werden die Emmys 2021 verliehen?

Am 19. September 2021 ist es wieder soweit: Der wichtigste Fernsehpreis der Welt wird verliehen. Nachdem die Corona-Pandemie der Veranstaltung im vergangenen Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und diese virtuell stattfinden musste, dürfen die Stars ihre Emmy Awards nun wieder persönlich in Los Angeles in Empfang nehmen.

Wer moderiert die Emmy Awards 2021?

Wo werden die Emmys im Fernsehen gezeigt?

Welche Serien wurden für die Emmys nominiert?

Bereits am 13. Juli sind die Nominierungen bekannt gegeben worden und es zeichnete sich ab, dass vor allem die Dramaserien „The Crown“ und „The Mandalorian“ mit jeweils 24 Nominierungen in diversen Kategorien sowie „The Handmaid’s Tale“ mit 21 Nominierungen abräumen könnten. Dabei können sich die Hauptdarsteller von „The Crown“ Josh O’Connor (Prinz Charles), Olivia Colman (Queen Elizabeth) und Emma Corrin (Lady Di) über Nominierungen in dieser Kategorie freuen. Aber auch Regé-Jean Page, der den Duke of Hastings Simon Basset in dem beliebten Netflix-Original „Bridgerton“ spielt, hat gute Chancen auf einen Award. Zusätzlich nominierte Dramaserien sind „The Boys“, „Lovecraft Country“, „Pose“ und „This Is Us – Das ist Leben“.