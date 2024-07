Show-Konzept von Stefan Raab Elton schnappt sich neuen Moderationsjob

Alle, die antreten, verbindet eine ganz besondere Gemeinsamkeit - wie zum Beispiel ein TV-Format, ein Beruf oder eine Leidenschaft. „Als Gruppe sind sie dadurch verbunden, doch im Spiel sind sie Einzelkämpfer“, so RTL. So duellieren sich die prominenten Spielerinnen und Spieler 1 gegen 1 in zwei Spielrunden plus Finale und nur die Gewinner kommen weiter. Im Finale treten dann die besten Drei gegeneinander an. Wer an dem Abend gewinnt, dem winkt am Schluss ein Preisgeld von 100.000 Euro. Kommentiert wird die neue Show von Frank „Buschi“ Buschmann.