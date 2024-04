Nach Rauswurf bei ProSieben Elton bekommt Unterstützung von TV-Stars

Elton hatte am Mittwoch gepostet: „Um eins klarzustellen: Ich gebe diese wundervolle Sendung nicht freiwillig ab.“ ProSieben hatte er dabei einen schlechten Stil vorgeworfen: „Ich habe es heute erst erfahren, nachdem mein Management beim Pro7 Chef angerufen hatte, was denn an Gerüchten stimmen würde, dass ich nicht mehr Schlag den Star moderieren darf.“